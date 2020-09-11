「磐鈺雲華」榮獲德國iF Design Awards全球高層建築獎

隨著國際建築風潮廣泛受到不同年齡消費者關注，從網美打卡拍照炫風中看見，只要有特色餐廳，都能被熱烈討論著空間拍照風格，包括台中歌劇院成為觀光地標與學校教材、國際建築成為房市品味話題，可以見得市場不再僅止於房價規則與地段本身來探究建築好壞，而是全民在建築的價值觀已有更多的成長與跳躍。

榮獲德國 iF Design Awards 全球高層建築獎的「磐鈺雲華」，自行研發專利垂直綠化「擴張網」，歷經三年高空植栽試驗，整合產、官、學界為顧問單位，成功地在高層住宅中大量綠化，創造住宅單元都享有空中花園視野，並提供維養技術與經費來源的永續計畫，撼動台中房市未來發展的趨勢，成為台中市邁向花園城市發展計畫中重要的關鍵。

現今市場，愈來愈多人已跳脫過度強調結構、建材、房間數等問題考量，反而更多著重建築外觀表現(例如高密度綠化)，設計中有實質效益反饋居住者（綠化帶來的好處），城市與環境面向是否帶來友善(綠化改變環境)。在一個有颱風地震的海島國家，縝密的籌備與試驗，面對氣候與文化上的挑戰，長達七年的建築項目，在房地市場以商業角度考量，這真的是不可多得的典範。磐鈺營建機構、磐鈺雲華70-85坪。接待中心：台中市公益路、大墩路。 電話：04-22586899。