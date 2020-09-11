企業CSR 怎麼玩?走到戶外做環境教育吧!

CSR是近年企業紛紛投入的議題，尤其貧富差距及環境議題不停惡化下，普遍民眾認為企業應該在解決這些問題上多付出，畢竟他們的成就都來自於這健全的社會。

磐鈺營建機構在2019年「世界地球日」開始，每月都有一天讓同仁到戶外淨街，透過雙眼去看，雙手撿拾，感受外在真實的環境狀況持續至今。磐鈺營建機構總經理張立杰談到，企業社會責任在現行作法大都以現金捐款，並且是短期分散的進行。這並不是不好，磐鈺也會捐款，然而消費者對我們比較熟悉的是這家公司每月都去「淨街」，8月份還去「淨灘」，這就比較有趣了。

磐鈺營建機構每月都有一天讓同仁到戶外淨街。圖：江富滿

張立杰認為磐鈺的CSR偏向社會目的為導向，他說，「我們習慣觀察事件解決後可以帶來什麼影響，而不是解決眼前的事件即結束。」每次活動我都會將照片在社群曝光、讓同仁為自己的行為感到驕傲，警惕自己要有更高的環境道德。活動後探討所見的環境是如何造成的，因為平常你不可能花一小時持續看著地面走路嘛，所以這是一場自醒的過程。

這些跟社會關係是什麼？鄰居看到我們來了，會跟著整理家門口;同仁採購禮品，過度包裝的商品會自動過濾，這就是影響力啊！哪怕只有一點點，持續的累積我們可以看見有更多可以做的事，這就是我們的社會責任。https://csrone.com/topics/5494。