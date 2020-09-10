新濠一川強強聯手華熊營造 今簽約

板橋水岸837坪大基地預售案「新濠一川」，開案第一個月熱銷勇破四成，於9月10日正式與日本百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司『華熊營造』合作簽約。雙方期待以台北101、陶朱隱園層級的日系精工，升級板橋市中心的住宅規格，打造同步信義計畫、新板特區的首席指標名宅。

創建於1898年KUMAGAI熊谷組，1974年正式於台灣成立 「華熊營造 」 。以水庫隧道、捷運橋樑、國家級建設打底。在台灣更以Taipei 101、新光站前超高大樓的營造實力，成功跨足一線豪宅領域。知名建案元大一品苑、陶朱隱園、仁愛吾疆，以致近期備受關注的新板馥華艾美、南港東方明珠，都是華熊營造跨刀的地標大作，備受頂級買家肯定。

華熊營造董事長稲豊彥表示 「新濠一川」 將是華熊立足板橋水岸的第一號作品，凌空百米26層SRC鋼骨結構，360度戶戶都是正向的獨特立面，住戶層樓提升到3米6樓高，加上大跨度無小樑設計，日後在視野的開闊性以及起居的舒適度，必然與台北市豪宅平起平坐。 「新濠一川」 雄踞雙十路核心圈、相望台北101，兩座地標系出同門、各據一方，再一次打開板橋的國際能見度。

新濠機構董事長蔡家福 。圖／鄭啟明攝

一直在追逐建築美學的新濠機構董事長蔡家福，累積了廣大的購屋粉絲，針對雙北頂級買家有深入的觀察。資深換屋族群不僅精挑地段，更懂得讓專業把關，對於建築團隊嚴苛挑選，相對提升未來的宅居價值。 「新濠一川」 特聘金以容聯合建築師團隊、結構權威張盈智、涵碧樓飯店大師王勝正、博物館燈光美學袁宗南、園藝巨擘解子建，堪稱重量級的黃金組合。為落實最高施工品質， 「華熊營造 」 的加入是一張最關鍵的拼圖，宣告 「新濠一川」 難以取代的傳世價值。

北市一橋之隔5分鐘，雙十文化商圈，萬坪音樂公園旁 「新濠一川」 ，為雙北換屋客群，提供一個完美保值的選項。

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