南科效應工程師現移民潮 軌道經濟學房價起飛科技城創萬職缺

全球一線城市如紐約、倫敦、巴黎、東京、上海與台北市，便利公共運輸系統帶來房地產增值，「軌道經濟學」長期以來更是房市不敗定律。單軌交通運輸帶來往返方便，多軌共構更為區段發展帶來繁榮，創造土地增值房價上揚效果。近年來重大建設匯聚的台南，房市焦點集中在高鐵特區，除現已建置高鐵與台鐵車站，未來另有捷運藍線延伸線與捷運橘線，加上「沙崙智慧綠能科學城」13項重大建設帶動，年創200億元產值，並帶來上萬職缺，成為房市熱絡主因。

台積電投資1.15兆

南科效應工程師出現移民潮

晶圓代工龍頭台積電5奈米將在今年第3季量產，3奈米晶圓廠也正積極設置，目標2022下半年進入量產，其在台南總投資額突破1.15兆，未來將在增加2萬職缺，屆時在南科就業人口可達10萬人。企業重大投資也帶動工程師移民潮，高科技人才紛紛前至台南置產，而區段擁有府城唯一3鐵共站機能的台南高鐵特區，因具備交通便捷且新興重劃區房價具位處起漲點優勢，從今年第2季起吸引不少自住與資產客關注，尤其位居台南高鐵地王，達麗建設緊鄰三井Outlet Park新案，因屬該區少見商業區，未公開就吸引上千組客戶預約。

台積電近期於台南連續購地，預計投資金額達1.15兆元，並將引入許多高科技人才職缺，並帶來充沛房市買氣。圖／業者提供

百貨+高鐵 軌道經濟學房價起飛

軌道經濟學無論在國內外，都會區大眾運輸系統通行無阻區段，往往可成為商業發展核心。如台北車站享捷運、台鐵、高鐵、客運等共構，日勝生於站體內規劃「京站時尚廣場」，集結交通與商場開發，創造出全台最具指標車站商圈，而區內新屋房價每坪更早已站穩百萬行情。而同樣擁高鐵、台鐵、捷運與客運4鐵共構的新板特區，站內即有「環球購物中心板橋店」，結合遠東百貨、「Mega City板橋大遠百」、麗寶百貨、誠品生活等，新板市政商圈平均房價也上看6字頭。

百貨商場建設對於區段生活機能與房市發展有重大影響。圖／業者提供

近年來房價大幅上漲桃園青埔特區，近2年平均住宅單價已逼近35萬元，近期包括「實德璞園的家」、「國際金融雙星」均出現4字頭房價行情。區段隨著「華泰名品城」2015年首期開幕營運，不到5年時間每坪成交均價上漲4萬元增幅16%，近期受惠IKEA桃園青埔店、新光影城、「Xpark水生公園」開幕，房市也擺脫過去鬼城封號。其分析房價上揚原因在於該區先天有1鐵、2高與3捷運站優勢，交通機能到位又有百貨商圈成形，造就房市買氣。

無論台中烏日與高雄左營高鐵特區，從實價登錄揭露至今房價均呈現大幅上揚，以高雄為例每坪從早先16.4萬元上漲到22.9萬元，台中則從15.1萬元上漲至21.2萬元，平均成長達4成。而近年來各大建商積極開發的台南高鐵特區，10年前已有建商推出透天案，當時購置產本僅600~700萬元，如今已突破1100萬元。

投資逾500億元 高鐵科學城創萬名職缺

台南高鐵特區已被行政院規劃為「台南沙崙智慧綠能科學城」，屬於前瞻基礎建設計畫一環，科學城內包含綠能科技聯合研究中心、綠能科技示範場域，用於培養能源再生利用，亦是風力與太陽光電全台發展核心，而中研院南部分院設置以發展農業生技產業為主，提升蔬果生長品質生物科技。而即將完工的大台南會展中心規劃600個標準展覽攤位，另設置有各式會展空間，並可做為展示或演唱會使用。自駕車測試場域與行控中心為全台首座自駕車專用封閉實驗場域，為無人車經濟產業打下根基。另緊鄰高鐵站的三井Outlet Park目前已動工，預計2022年開幕，2025年展店達220間。

台南沙崙智慧綠能科學城的建置規劃，加上民間企業三井集團投資，總開發金額至少500億元，年產值可達200億元，並將再創造1萬個職缺。台南高鐵特區發展，有別於過去重劃區設置，建商先推案，各類建設與商場空間後來才推動，而是高鐵與台鐵車站已完工，科學城規劃已到位，另有百貨商場在2年內如期開幕，屆時住戶入住即可享有完善生活機能。

重劃區首案屬房價起漲點

達麗創千組預約擠爆會場

全台各地無論青埔、台中5期與7期，或是高雄農16與美術館發展經驗，重劃區首場建案往往就是房市起漲點。台南高鐵特區屬6都中房價最便宜區域，達麗建設秉持回饋台南鄉親精神，於高鐵與三井Outlet Park旁商業地，推出地王宅新案，地段精華領先業界其他標的。建案與中研院、研發中心與百貨商場為鄰，享全國首所K12沙崙雙語學校教學機能，未公開就已吸引上千組預約客詢問，早鳥優惠活動擠爆臨時接待會所，成為全台今年詢問度最高的高鐵致富宅。