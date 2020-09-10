輕奢精品宅「麗晶花園廣場」桃園藝文特區絕美國際地標

近年全球掀起奢華精品酒店風潮，前瞻性地除了營造獨特感的設計建築和裝潢陳設外，亦具備高標準且新穎的設備和服務，同時講究一應俱全的精緻體驗和機能規劃，甚至是融入生態、環保和藝術等療癒元素，為獨具品味的客層，帶來多元化滿足的生活型態。如今，這樣可持續性享受的豪華旅宿風格，也延伸至世界各地當代居家建築的設計概念中，成為擁有時尚飯店式管理的國際精品宅流行趨勢，而福容開發即在承襲麗寶集團40年來精良品質建設下，以奢華精美為主軸，延續頂級飯店式服務，並融合自然與美學理念，成功在桃園中正藝文特區正核心，打造出最美豪邸地標「麗晶花園廣場」，被稱作是2020年座落在綠園道首排的劃時代「圓」建築巨作。

與自然共生的嶄新圓建築名邸

由三棟26、27層圓形建築組成的麗晶花園廣場，為現在少見的1,875坪大基地開發，地勢優良的三面臨路，就位於桃園藝文廣場前，並置身在國際品牌和銀行、高級商場與知名餐飲店家林立的熱鬧商圈，加上未來桃園市立圖書館新建總館落成、桃園捷運綠線G10和G11站開通後，可說是完美坐擁被形容是桃園信義區的新潮氛圍。

且在福容開發特別禮聘有「台北豪宅推手」之美名的建築大師郭旭原操刀設計下，結合其擅長將建物與在地環境對話的特色，細心縝密的運用預鑄工法、淨白GMRC高強度大理石水泥建材，構成圓弧形外觀；並採用豪宅指名御用結構名廠長榮鋼構SRC鋼骨鋼筋混凝土為骨架，在引光線、流水、綠意入室的270度環狀視野空間，單層四拼的規劃56坪、68坪這兩種均質三房坪數，戶戶雙主臥設計，開創與土地、文化、美感和機能一起和諧共處、共同呼吸的全型居住型態，而於周遭一片方正造型的豪宅大廈群中脫穎而出，盡顯大器非凡的名流風采。

師法高檔飯店設施，型塑精美人文公設

麗晶花園廣場十足高端優雅又精彩有看頭的公共空間，則是由新銳設計師劉俊男一手擘畫，大膽跳脫傳統社區裡的公設框架建構，以全球奢華精品酒店的現代化設計為主軸，為高達10項公設的區域，注入簡約又有層次的美學風尚。

在１樓大廳，以挑高７米的寬闊姿態，充分顯現低調中不失雅致的面門場域；３樓則以近900坪大面積融合麗寶集團旗下飯店式高檔設施，創造出自成一區的活動會館，讓住戶盡享高達10項琳瑯滿目的高雅休閒空間，而設置有獨立電梯可進出。不僅能在高貴的Plaza Café咖啡廳，沉浸暖色燈光下，環繞吧檯和華麗鍍鈦金屬板交織出的浪漫氣息，喝咖啡或茶飲、品嘗鬆餅甜點和簡餐。另外，還能愜意享用健身房、瑜珈教室、溫水游泳池、棋藝室、KTV、宴會廳、兒童遊戲區、閱覽室等高格調的舒適尊榮設備，與斥資引進高規格系統，特設的高科技3D高爾夫球模擬練習室，能自在地就在住家處，享受如臨其境的逼真揮竿樂趣。

住進美術館的家，品味質感生活與美學對話

是家，也是藝廊，如同住在美術館裡的麗晶花園廣場，為希望透過藝術美學的軟實力提升建築設計形家，以及公共設施的質感品味，而別出心裁和麗寶文化藝術基金會強強聯手合作下，以藝文展覽方式，展現麗寶集團常年來，以藝術主題為範疇的價值理念，特聘國立台灣藝術大學美術學院院長陳貺怡、雕塑學系系主任賴永興，共同擔任策展人，與總策畫宋璽德教授，一起在麗晶花園廣場舉辦「奧羅拉花園Aurora Gardinus展覽」，開啟空間流動的美麗情愫。

戶外大型裝置藝品《無限輪》，成為桃園市新興的幸福打卡熱點。圖／業者提供

於是，在建案公開典禮前，先特地邀請日本知名雕塑家高須賀昌志，為麗晶花園廣場創作了一座粉紅色金屬鋼材的大型裝置藝品《無限輪》，直徑60公尺、3Ｘ3Ｘ5公尺的巨型體積，放置於戶外廣場的入口花圃。在這位日本職人以位相幾何學的U字彎曲扭結形狀手法下，討喜地表露著社會綿延發展之意象，傳達對未來無限希望的期盼，不論日夜都像是一朵具生命力的盛開花朵，成為桃園市新興的幸福打卡熱點。

除此，在公共空間的1樓大廳、廊道到3樓公設空間，更陳設展出來自中國、日本、英國、西班牙與台灣等14位藝術家多重面貌形塑而成的作品，包括在沙發會客室牆面上，佈滿台藝大教授宋璽德，用不鏽鋼折片串起如彩色音符般，層層紅藍綠白色鏡面反射出的夢幻之光，領人以視覺的蜿蜒小徑，欣賞美妙的音樂律動演奏，再一路感受日本國寶雕塑大師竹田光幸、西方藝術巨擘傑森泰勒與薩爾瓦多馬可；台灣當代雕塑家宋璽德、樊烱烈、任大賢、董旻晋、賴永興、韓旭東，及藝術家顏貽成、吳冠德；中國著名雕塑家王大朋等等共20餘件創作。

公設廳即是藝術殿堂，一擁與藝術融合的日常步調。圖／業者提供

如此，在都會化的城市脈絡裡，創造出全台無以倫比的藝術殿堂，而儼然將桃園藝文特區塑造成現代藝術風範的紐約MoMA，讓居住者與到訪者在這座晨曦中的世外桃源，一擁與藝術融合的日常步調，極致舒適地在麗晶花園廣場內化呼應的美化環境裡，與世界文化脈動連結，暢享新世代富有理想奢華的一流住宅。