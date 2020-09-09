中華民國不動產協進會理監事改選 龍寶建設張麗莉接任理事長

中華民國不動產協進會第16屆理事長張麗莉（前排左七）、副理事長唐國維（前排左六）與全體理監事於就職典禮上合影。圖／林宜蓁

文/林宜蓁

中華民國不動產協進會日前(9月3日)完成前後任理事長交接，第15屆理事長、將捷集團總裁林長勲任期屆滿，正式由台中龍寶建設董事長張麗莉接棒，而包含理事長共26位理監事也正式就職。

新任理事長張麗莉期許新的理監事陣容，能為台灣帶來健康合宜的生活居住環境。圖／林宜蓁

張麗莉表示，第16屆理監事陣容堅強，涵蓋北中南，老中青三代，重視傳承，也注入新血。期許新一代加入，理監事能朝年輕化、國際化發展，藉由世界不動產聯盟（FIABC）的平台推動國民外交，協助政府擬出更合宜的不動產政策。

中華民國不動產協進會前後任理事長交接典禮，到場嘉賓雲集。不動產協進會新任副理事長唐國維（左一）、協進會名譽理事長唐松章（左二）、協進會前任理事長林長勲（左五）、內政部政務次長花敬群（左六）、新任理事長張麗莉（左七）、新北市副市長謝政達（右四）、台中市副市長黃國榮（右三）、內政部建研所長王榮進（右一）。圖/林宜蓁

張麗莉指出，協進會近年來最重要的成就，不外乎是完成台灣英文正名工作。過去我們參加年會可以中華民國（ROC）自稱，但是2004年後遭中國以「一中原則」打壓，需擺放國旗才能讓外界知道我們來自台灣。經協會努力爭取正名，終於拿到世界不動產聯盟台灣分會（FIABCI-TAIWAN）名義，從2016年後代表團參加年會不用再擺放國旗，可以在世界不動產舞台盡情發聲，嶄露頭角。

第16屆新任理監事名單如下：理事長張麗莉（龍寶建設董事長）、副理事長唐國維（崇友實業股份有限公司董事）、常務理事陳明竺（財團法人臺北市開放空間文教基金會董事長）、常務理事陳國輝（寬合國際實業有限公司董事長）、常務理事黃鵬䛥（台北市不動產仲介經紀商業同業公會榮譽理事長、美商ERA不動產股份有限公司總裁）、常務理事陳聰徒（富立建設股份有限公司總監）、常務理事戴雲發（中力建築系統有限公司負責人）、理事洪廸光（社團法人新北市建築師公會理長、洪廸光建築師事務所主持建築師）、理事林志聖（互助營造股份有限公司董事長）、理事林樹城（晶華城不動產有限公司董事長）、理事陳柄武（建豐建設股份有限公司董事長）、理事許俊美（許俊美建築師事務所建築師、中華民國全國建築師公會顧問）、理事戴育澤（戴育澤建築師事務所負責人）、理事陳俊明（中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會理事長）、理事李正聰（社團法人高雄市建築經營協會理事長）、理事蔡漢霖（連雲建設股份有限公司總經理）、理事林麗卿（三葉造漆工業股份有限公司府總經理）、理事黎淑婷（逢甲大學建築專業學院教授兼院長）、理事吳松源（力信建設開發股份有限公司董事長）、理事何嘉欣（中建詮盛建築工程有限公司董事長）、理事劉朝翔（永雄建設股份有限公司董事長特助）、常務監事黃志遠（亞聯資本管理顧問股份有限公司執行合夥人）、監事蔣光輝（優適設計企業有限公司董事長）、監事李復甸（社團法人中華民國仲裁協會理事長）、監事廖志鴻（逵泰建設股份有限公司董事長）、監事林慧芬（大方廣國際設計有限公司總經理）。

本會職稱姓名現    職公司職稱
1理事長張麗莉龍寶建設股份有限公司 董事長
2副理事長唐國維崇友實業股份有限公司董事
3常務理事陳明竺財團法人臺北市開放空間文教基金會董事長
4常務理事陳國輝寬合國際實業有限公司董事長
5常務理事黃鵬䛥台北市不動產仲介經紀商業同業公會
美商ERA不動產股份有限公司		榮譽理事長
總裁
6常務理事陳聰徒富立建設股份有限公司總監
7常務理事戴雲發中力建築系統有限公司負責人
8理事洪廸光社團法人新北市建築師公會
洪廸光建築師事務所		理事長
主持建築師
9理事林志聖互助營造股份有限公司董事長
10理事林樹城晶華城不動產有限公司董事長
11理事陳柄武建豐建設股份有限公司董事長
12理事許俊美許俊美建築師事務所
中華民國全國建築師公會		建築師
顧問
13理事戴育澤戴育澤建築師事務所負責人
14理事陳俊明中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會理事長
15理事李正聰社團法人高雄市建築經營協會理事長
16理事蔡漢霖連雲建設股份有限公司總經理
17理事林麗卿三葉造漆工業股份有限公司副總經理
18理事黎淑婷逢甲大學建築專業學院教授兼院長
19理事吳松源力信建設開發股份有限公司董事長
20理事何嘉欣中建詮盛建築工程有限公司董事長
21理事劉朝翔永雄建設股份有限公司董事長特助
22常務監事黃志遠亞聯資本管理顧問股份有限公司執行合夥人
23監事蔣光輝(公司)優適設計企業有限公司
(公會)台北市室內設計裝修商業同業公會		董事長
監事會召集人
24監事李復甸社團法人中華民國仲裁協會理事長
25監事廖志鴻新北市不動產開發商業同業公會
逵泰建設股份有限公司		理事長
董事長
26監事林慧芬大方廣國際設計有限公司總經理

文 林宜蓁

工商時報