中華民國不動產協進會理監事改選 龍寶建設張麗莉接任理事長

文/林宜蓁

中華民國不動產協進會日前(9月3日)完成前後任理事長交接，第15屆理事長、將捷集團總裁林長勲任期屆滿，正式由台中龍寶建設董事長張麗莉接棒，而包含理事長共26位理監事也正式就職。

新任理事長張麗莉期許新的理監事陣容，能為台灣帶來健康合宜的生活居住環境。圖／林宜蓁

張麗莉表示，第16屆理監事陣容堅強，涵蓋北中南，老中青三代，重視傳承，也注入新血。期許新一代加入，理監事能朝年輕化、國際化發展，藉由世界不動產聯盟（FIABC）的平台推動國民外交，協助政府擬出更合宜的不動產政策。

中華民國不動產協進會前後任理事長交接典禮，到場嘉賓雲集。不動產協進會新任副理事長唐國維（左一）、協進會名譽理事長唐松章（左二）、協進會前任理事長林長勲（左五）、內政部政務次長花敬群（左六）、新任理事長張麗莉（左七）、新北市副市長謝政達（右四）、台中市副市長黃國榮（右三）、內政部建研所長王榮進（右一）。圖/林宜蓁

張麗莉指出，協進會近年來最重要的成就，不外乎是完成台灣英文正名工作。過去我們參加年會可以中華民國（ROC）自稱，但是2004年後遭中國以「一中原則」打壓，需擺放國旗才能讓外界知道我們來自台灣。經協會努力爭取正名，終於拿到世界不動產聯盟台灣分會（FIABCI-TAIWAN）名義，從2016年後代表團參加年會不用再擺放國旗，可以在世界不動產舞台盡情發聲，嶄露頭角。

第16屆新任理監事名單如下：理事長張麗莉（龍寶建設董事長）、副理事長唐國維（崇友實業股份有限公司董事）、常務理事陳明竺（財團法人臺北市開放空間文教基金會董事長）、常務理事陳國輝（寬合國際實業有限公司董事長）、常務理事黃鵬䛥（台北市不動產仲介經紀商業同業公會榮譽理事長、美商ERA不動產股份有限公司總裁）、常務理事陳聰徒（富立建設股份有限公司總監）、常務理事戴雲發（中力建築系統有限公司負責人）、理事洪廸光（社團法人新北市建築師公會理長、洪廸光建築師事務所主持建築師）、理事林志聖（互助營造股份有限公司董事長）、理事林樹城（晶華城不動產有限公司董事長）、理事陳柄武（建豐建設股份有限公司董事長）、理事許俊美（許俊美建築師事務所建築師、中華民國全國建築師公會顧問）、理事戴育澤（戴育澤建築師事務所負責人）、理事陳俊明（中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會理事長）、理事李正聰（社團法人高雄市建築經營協會理事長）、理事蔡漢霖（連雲建設股份有限公司總經理）、理事林麗卿（三葉造漆工業股份有限公司府總經理）、理事黎淑婷（逢甲大學建築專業學院教授兼院長）、理事吳松源（力信建設開發股份有限公司董事長）、理事何嘉欣（中建詮盛建築工程有限公司董事長）、理事劉朝翔（永雄建設股份有限公司董事長特助）、常務監事黃志遠（亞聯資本管理顧問股份有限公司執行合夥人）、監事蔣光輝（優適設計企業有限公司董事長）、監事李復甸（社團法人中華民國仲裁協會理事長）、監事廖志鴻（逵泰建設股份有限公司董事長）、監事林慧芬（大方廣國際設計有限公司總經理）。