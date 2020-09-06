北流開幕嗨翻 南港豪宅迎資金趴

台北流行音樂中心（下稱：北流）表演廳於9月5日舉辦開幕演唱會「Hi！北流」，從下午戶外場，一路嗨到晚間室內場，讓6000人一起隨音浪搖擺，北流在10月3日更將取代國父紀念館、小巨蛋成為未來金曲獎頒獎典禮場地。在KPOP以娛樂文化實力席捲亞州吹向全球之際，台灣作為華語流行音樂領航者地位，總統蔡英文開幕儀式上期許，「北流不只是蓋一棟建築物，蓋的是臺灣流行音樂的未來，是一棟會唱歌的建築。」捐地4千坪，做北流南基地設置「流行音樂文化館」的南港輪胎，也看好北流位居南港中心點，所能激迸出的前景，在北流旁9453坪超壯闊基地上推出的「世界明珠」，富豪級的開價，一舉將南港房市行情跳空推升上每坪150萬，高樓層更具175-200萬元實力，在市場還來不及撿起地上跌破的眼鏡前，成交就已經突破百戶、累計超過210億元銷量。

北流三大場館由 表演廳、文化館和音樂產業館組成，透過空橋串連，成為南港東區門戶新國際地標。圖／北流提供

亞洲最強流行音樂之都在南港！北流三大場館由表演廳、文化館和音樂產業館組成，夜間燈光照射下，外型如寶石般璀璨！北流建築群是由美國RUR Architecture及宗邁建築師事務所設計，其靈感源自於羅馬納沃納廣場Piazza Navona，以環繞式廣場空間的概念結合藝術、商業、市集和演出活動。台北市副市長蔡炳坤表示，東區門戶計畫將把北流與周邊的產業園區都串連，未來將透過800公尺的空中綠廊串連北流跟南港車站，建構無圍牆博物館。

台北流行音樂中心表演廳。圖／北流提供

南港文藝潛力不只在流行音樂，先有三鐵共構的南港車站的CITY LINK，以商場、影城、三井投資的Lalaport購物中心，都為國際會展中心、軟體、生技為基底的南港，帶來消費活力。甲山林總經理張境在說「2020是南港價值飛躍元年！」市場對南港房市的信心度陡增，30年前參與信義計畫區的「開國元老」企業，包括中信金、富邦金、新光金、潤泰、遠雄、宏泰、宏盛等，都到南港積極插旗、擴張新版圖。「世界明珠」獲聯強集團以每坪百萬訂製客製化國際營運總部大樓，加上百組富豪認證價值，就是南港房市最強力多。