新任不動產協進會理事長交接 張麗莉:引國外成功經驗回台灣

文/林宜蓁

內政部政務次長花敬群（3日）出席在台北市晶華酒店舉行的中華民國不動產協進會前後任理事長交接典禮，並擔任監交人。前任理事長也是將捷集團總裁林長勲將印信交給新任理事長、台中龍寶建設董事長張麗莉。張麗莉表示，「未來任期會把國際成功的經驗帶回台灣」，也期勉自己「看得見的全力以赴;看不見的真心相待」。

新任理事長昨日正式交接，近3百人與會，有來自北中南建築業及各地方不動產組織協會各界，而新北市副市長謝政達、台中市副市長黃國榮也到場祝賀。

中華民國不動產協進會前後任理事長交接典禮，到場嘉賓雲集。不動產協進會新任副理事長唐國維（左一）、協進會名譽理事長唐松章（左二）、協進會前任理事長林長勲（左五）、內政部政務次長花敬群（左六）、新任理事長張麗莉（左七）、新北市副市長謝政達（右四）、台中市副市長黃國榮（右三）、內政部建研所長王榮進（右一）。圖/林宜蓁

內政部政務次長花敬群在致詞中推崇協進會帶領台灣產業風光50年，為業界的龍頭要角，更肯定將社會住宅、都市更新範疇納入國家卓越建設獎項，讓政府到民間群策群力，把台灣的居住環境建設更好。

新任理事長張麗莉在前任理事長林長勳任內，積極協助協進會參與世界不動產聯盟（International Real Estate Federation，英文簡稱FIABCI）的各項國際事務，其中令人為傲的是在2017年安道爾年會，爭取到世界不動產聯盟的開發商暨投資者理事會主席一職，讓台灣在世界不動產舞台可以嶄露頭角，盡情發聲。

張麗莉交接致詞表示，能成為第16屆理事長，感謝業界及長官一路提拔。未來任期責任重大，除了持續以世界不動產聯盟國際事務委員會主委身分，帶領台灣不動產業讓全世界看到之外，還要把目前聯合國大力推行的「可負擔住宅」議題加以發揚。一方面積極參與聯合國人居署（UN-Habitat）各項活動計劃，大家共同推動城市繁榮計劃，試圖進一步推廣永續性的都市發展，另一方面也在會員捐贈下完成發行「我們需要的可負擔城市」的系列叢書，其中龍寶建設為叢書的幕後捐助者之一。

張麗莉提及這些年為了呼應總會倡議，曾多次在不同場合表示未來5年將致力推動可負擔住宅，希望藉由向中央建言將勞動市場產業升級，並搭配用心的設計，蓋出年輕人可以負擔得起的好宅。

新任理事長張麗莉致詞，期許未來任期引進國際成功經驗回台灣。圖／林宜蓁

對於協進會即將邁入50週年，張麗莉誠惶誠恐指出，除了傳承既有的優質文化之外，更期待新一任的理監事更加年輕化且國際化。對於個人長期投入國際事務並積極參與世界不動產聯盟運作，期待未來有更多不動產業界新血，藉由世界不動產聯盟平台推動國民外交，一方面將國際間不動產的經驗帶回台灣，讓協進會有效扮演產官學界之間的重要橋梁，另一方面也要成為協助政府政策宣導有力的平台，以推動更健康合宜的居住生活環境為目標。

中華民國不動產協進會於1953年在創會理事長前大陸建設董事長殷之浩的號召下成立，並於兩年後加入世界不動產聯盟成為該聯盟的臺灣分會。世界不動產聯盟1951年在法國巴黎成立，目前世界各地共有48個分會，成員遍布超過70個國家，會員來自不動產業各界，以及學術界、建築師、律師、公 證人等各相關行業之從業人員。