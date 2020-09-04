龍寶建設張麗莉接任中華民國不動產協進會理事長

中華民國不動產協進會於上(8)月12日召開本年度會員大會，理事長將捷集團總裁林長勲連任兩屆屆滿光榮卸任交棒，會中由台中龍寶建設張麗莉董事長接棒。在內政部花敬群政務次長的見證監交下，該會於昨(3)日假台北市晶華酒店正式舉行前後任理事長交接典禮。

中華民國不動產協進會於民國62年在創會理事長前大陸建設殷之浩董事長號召下成立，並於兩年後加入世界不動產聯盟（International Real Estate Federation，英文簡稱FIABCI）成為該聯盟的臺灣分會。世界不動產聯盟1951年在法國巴黎創立，目前世界各地共有48個分會，成員遍布超過70個國家，會員來自不動產業各界，以及學術界、建築師、律師、公證人等各相關行業之從業人員。

自1996年起，世界不動產聯盟正式成為聯合國社會及經濟理事會（ECOSOC）特別諮詢機構，並積極參與聯合國人居署（UN-Habitat）的各項活動與計劃。其中，雙方共同推動城市繁榮計劃，試圖進一步推廣永續性的都市發展。近年來，隨著因全球經濟成長而帶動的城鎮化現象，世界不動產聯盟更關注到可負擔住宅議題，並在會員捐贈下發行「我們需要的可負擔城市」系列叢書。

龍寶建設便是上述叢書的幕後捐助者之一。在張麗莉董事長的帶領下，龍寶建設成立30年來秉持著「努力提升建築生態之實踐者」的心態蓋房子，在台中一路深耕並博得各界好評。張麗莉董事長更自2017年起榮任世界不動產聯盟的開發商暨投資者理事會主席，在國際舞台上為台灣踴躍發聲！

張麗莉理事長這些年也呼應總會倡議，曾多次在不同場合表示未來五年龍寶建設將致力於推動可負擔住宅，希望藉由向中央建言勞動市場的產業升級，搭配用心的設計，蓋出年輕人也可以負擔得起的好宅。

做為即將邁入創會五十周年老字號協會的新任大家長，張麗莉理事長除了傳承既有的優質文化，更期待新一任的理監事更加年輕化且國際化。長期投入國際事務並積極參與世界不動產聯盟運作的她也期許未來有更多不動產業界的新血，藉由世界不動產聯盟的平台推動國民外交；另一方面則將新知帶回台灣，使不動產協進會未來能更有效地扮演產官學界之間的重要橋梁，並協助政府研議不動產政策，以推動更健康合宜的居住生活環境。