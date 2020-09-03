皇翔PARK賞屋就送謝金燕聯名款蕾絲口罩

後疫情時代全民瘋口罩，各式設計款、聯名款搶出爐，口罩成為時尚焦點，尤其是姐姐謝金燕設計聯名的蕾絲口罩更是深受喜愛。此次姐姐代言建案皇翔PARK推出賞屋就送姐姐謝金燕版蕾絲口罩，是姐姐有感於疫情期間慈善機構取得捐款相對困難，獲得客戶承諾提撥預算捐給慈善團體一起做公益的一次慈善合作。

姐姐謝金燕會在政府開放販售口罩後就協助客戶取得醫療口罩，是因爲客戶致力於公益，更承諾代言人，疫情期間，希望能為社會盡點心力。

欣賞姐姐才華和敬業精神，皇翔PARK讚稱合作非常愉快代言皇翔PARK的合作過程中，皇翔建設和五十甲廣告都深深被姐姐的敬業精神感動，雙方合作非常愉快，此次結合後疫情時代需求，再度合作送口罩活動，即日起只要到皇翔PARK參觀，完成賞屋，即可獲贈姐姐謝金燕蕾絲口罩作為賞屋禮。

土城最高地標，姐姐謝金燕開心代言皇翔PARK。圖：業者提供

皇翔PARK占地4300坪，採用最高等級SC鋼骨結構興建，32層建築是土城最高地標，千坪中庭、陽光泳池、健身房、瑜珈室、宴會廳….，休閒設施豐富，建材好、規劃好、環境好，讓愛惜羽毛的姐姐謝金燕開心代言。皇翔PARK位於土城中央路一段270號，皇翔PARK臉書粉絲團https://www.facebook.com/HuangHsiangPark。皇翔PARK官網http://www.park88.com.tw。迎賓專線(02)8262-1588。