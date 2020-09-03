【專訪】欣詮建設董座陳聖中：蓋木質美感地標建築，創造欣賞與被欣賞價值

在多數現代城市充斥的水泥空間裡，真正能悠活居住的空間，就是都會內的公園綠憩，公園成為社會快速步調的出口與自然歇息之處，並喚醒城市居民感受自由與自然空間互動，走進公園深吸帶著植物香味的空氣，空曠綠意的視野，總是能安撫躁動的心，若是能在鋼鐵與水泥構成的世界中，擁有一處與公園綠憩為鄰的住宅，是一件幸福的事。

鄰近6座公園的精緻住宅

欣詮建設董事長陳聖中說，「淺草棧」就是處於鄰近6座公園的精緻住宅，在環抱公園淺淺綠草如蔭的環境中，結合區域內書香的地理環境優勢，以綠草中的大樹為設計架構，與鄰里環境相融合，打造一棟類似公園裡長出的人生旅途新建築，規劃2-3房精緻格局，彷彿是一棟長在綠蔭淺草地上的客棧，為人生旅途提供首購、換屋置產停泊的休憩之所。落實欣詮建設「建築就像一首詩，城市就是一本書」的建築理念。

對得起城市與土地的規劃

欣詮建設董事長陳聖中本身就是知名建築師，對於建築與環境的完美結合，有著不容折扣的完美主義，他說：「一棟建築紮根在珍貴土地上，必須創造更高的永恆價值，才對得起城市。」所以，當這塊土地取得之後，他就與建築大師朱弘楠開始專注研究「如何將這件個案創造最佳的居住使用平面，以及永恆的地標建築。」於是誕生了「從綠地長出的建築物，演化成為書香居住」的「淺草棧」建案。

「綠憩」、「書香」的設計

董事長陳聖中說，建築大師朱弘楠不僅是具備建築專業，還是位「建築環境觀察家」，在他的眼中，看到了「淺草棧」這塊基地的環境價值，近鄰228公園與培德圖書館的鄰里優勢，把「綠憩」、「書香」帶進建築設計，4個面向都各具特色的建築設計，要打造年輕時尚的新建築，金屬格柵材質設計彷彿層疊書架，大地色系與環境結合的藝術立面，就像是一座城市建築的藝術品，這樣的氛圍，我們定位在事業起步有成的成功人士，就應該擁有的精緻典藏建築。

欣詮建設在整體公設規劃也相當用心的營造綠蔭回家的感覺，多功能閱覽室等規劃，都把時尚，科技，律動的元素帶進來。

「欣賞」與「被欣賞」的價值

「淺草棧」要在這座城市創造「欣賞」與「被欣賞」的價值，居住在室內的人，可以透過窗景欣賞環境的公園綠憩，也可以俯攬城市的日夜變幻景色。而「被欣賞」的建築價值，就是從外部仰望或從空中鳥瞰「淺草棧」的建築，能夠發現在環繞6 座公園綠憩裡的一棟書香宅邸。

知識多元化傳達建築豐富性

在整體公設規劃也相當用心營造綠蔭回家的感覺，多功能閱覽室等規劃，都把時尚，科技，律動的元素帶進來，綠屋頂的空中花園，更打造獨享星空的都會田園寧靜空間。董事長陳聖中說；「這塊基地整體是淺草地長出木質書架式的建築概念，4個面向的方塊組合都不一樣，像知識多元化傳達這棟建築的多樣性，以及建築歷練的豐富性。」是一棟值得品味典藏的建築。