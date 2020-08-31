完善的環境整合規劃 鉅虹閱上景 驚艷國際建築評審目光

什麼樣的建築，可以一舉榮獲國際建築大獎「全球卓越建設獎」、與國內建設最高榮譽「國家卓越建設獎—綜合成就獎」肯定？【鉅虹閱上景】以住宅案的能量，與大型公共建設、商辦並列，甚至抱走國際建築銀獎，讓人好奇它的獨道之處。

環境整合、生態友善，建築配合老樹而規劃

【鉅虹閱上景】基地緊鄰市定古蹟「積善樓」及五棵老榕，在鉅虹建設初接觸時，周邊環境凌亂，老榕樹氣根雜亂，植栽缺乏整理，也有排水不良等諸多問題。鉅虹惦記著積善樓是這麼特別的鄰居，五棵老樹又見證了多少世代的故事？因此在開發設計之初，即決定整體的環境整合計畫，認養積善樓、護根老樹，甚至站在提升整體都市景觀的角度，一併整修了活動中心。

基地罕見退縮達20米，設計長度達65米之沿街開放空間，種植落羽松等喬木，延伸對面4.6公頃的北屯兒童公園、與毗鄰的老榕樹，構築一完整的綠覆空間，城市中松鼠、夜鷺因而常停駐其間。地下室則配合百年榕樹根部生長情形，採取退縮開挖的方式，犧牲容積以確保共榮共生的環境。

善用自然資源，環保節能措施

環境資源有限，都市熱島效應愈益嚴重，鉅虹深信，人是大自然的一分子，因此特別以誘導式通風，藉由水瀑、水池的水蒸發，帶動風循環，形成微氣候，降低社區溫度，有效改善空調負荷。施工方面，盡可能減少廢棄物，如將土方回填用於基地造景，間接降低二氧化碳排放量。

景觀陽台寬達4米、深度2.8米，一戶一樹，不只豐富建築樣貌、隔絕輻射熱，同時也構築完整的垂直生態系統，提供生物棲息，白頭翁時而來訪、歌唱枝頭，為生活增添驚喜。而間接光源、大面開窗的設計，更讓【鉅虹閱上景】成為都市夜晚的美麗光盒子！

國際&國內建築業最高肯定！

【鉅虹閱上景】融合人文、歷史，關注自然、生態，致力節能、減廢，成就地區紋理宅邸。在國內深受各界肯定的「國家卓越建設獎」中，一口氣拿下「綜合成就獎」、「最佳規劃設計類金質獎」、「最佳施工品質類金質獎」3大獎座，其中，「綜合成就獎」更是國內建設最高榮譽，獲獎的住宅案屈指可數！

國際性的建築獎──全球卓越建設獎(FIABCI World Prix d’Excellence Awards)，是最具專業界權威的指標，有不動產界奧斯卡奬之美譽，每年來自世界各地的建築作品角逐，經由全球專業客觀的評審委員共同評選，以嚴格公正聞名於世。【鉅虹閱上景】榮獲「全球卓越建設獎—銀獎」肯定，以全球化的地域性建築樣式，受到評審青睞，成為2020年台灣唯一住宅類獲獎者！