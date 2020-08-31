台北大安區的新竹版 『八大學區』 超搶手

新竹市東區地鄰新竹科學園區，通往市區也很方便，其中由食品路、西大路、南大路、光復路所圍成的生活圈，包含新竹最著名的八大學區，其內又有十八尖山的綠地圍繞，一直是新竹市生活環境優選的地區。不過，該地區因開發較早，新建案相當稀少，近期有建商開始投入，成為推案超級黑馬潛力區。

新竹市的八大明星學區：東園國小、竹蓮國小、建華國中、培英國中、新竹高中、新竹高商、交通大學、清華大學。由於區內涵蓋國小至頂尖大學，連結一個完整的生活圈與教育網。只要能落戶，孩子又一路順利考到區內的學校，整個學生時期都不用搬家，跟台北市大安區的教育資源一樣豐富。

類比台北市大安森林公園第一排生活品質

這樣的地段特性，吸引許多在竹科工作的新興家庭注意。竹科是台灣知識工作者的代表，竹科人高度重視教育與生活品質，「八大學區」的交通、生活機能和就學方便性，已經在竹科人的心理烙下深刻印象，原本就是房屋仲介的熱門區域。

培英國中近年升學成績亮眼，週遭學區宅亦成為許多新竹父母買房首選。圖／業者提供

新竹市的房地產人士指出，該區是穩定成長的好地段，才會使得房地產特別搶手。只要一有房屋釋出，很快就有買家接手，支撐中古宅房價不墜，不但保值，增值性也相對高。

除了學區好，環境優勢更是得天獨厚。號稱新竹人的花園「十八尖山」，與新竹體育場、體育館、以及玻璃藝術園區、麗池公園、孔廟…等，就在本區涵蓋之內。新竹市政府在麗池公園周邊廣植櫻花林，附近居民在二、三月櫻花盛季免出國，就能享受到最美櫻花林的景緻，平日更有視野廣闊的草坡圍繞，隨時親近綠意，猶如台北的大安森林公園周遭一般，甚至更勝一籌。

新竹市是古都，前人設計公園與學校相伴的智慧，早就為新竹的美好生活描繪出良好的藍圖。新竹市長林志堅就任後，即推出「新竹公園跨域亮點計畫」，積極進行的新竹公園與動物園再生計畫，重現百年公園風貌，大大增進新竹人的光榮感。

耗資六億元整建的新竹麗池公園，至今工程進度已完成91%，預計2021第一季即可全面完工。新竹動物園也已於2020年順利再生開園，整體園區結合自然生態與歷史文化的自然公園，才開園半年，就衝破百萬入場人次。

佔地13公頃的新竹公園，為新竹市東區重要地標，已有百年歷史。圖／業者提供

機能完善有利打造優質生活

不過，當地的新建案並不多，只要一有推案，就會受到矚目，也常是熱銷的代表。也因此，在新竹市食品路上，由建林工業在市中心絕版地王推出的預售案，還未開案就大轟動，成為新竹市2020年下半年最受矚目的重量級推案。

建林工業規劃為結構SRC擎天建築，將成新竹公園地區的重要地標。建林工業表示，希望將好的產品、好的地段、好的景觀，分享給菁英購屋者，也為了堅持當層戶數的單純性，寧可增加成本，也要將採光留給客戶。

正因為建林工業看重客戶購屋的心情，自創立以來，從未躁進跟隨市場潮流，向來保有最好的自我，在最好的狀況，打造最經典的作品。一棟房子，對於坊間建設公司而言，也許僅是業績之一；但對建林工業來說，是家族辛苦打拚的回報、跨世代聯繫情感的據點、傳承世代的作品。建林工業充滿人文、歷史、與自然歷史的地段推案，必是傳世佳作。