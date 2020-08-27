「大南港案」一戰成名 商仲市場明日之星－田揚名

PwC普華國際不動產總經理田揚名。

圖／本報資料庫

創立台灣標售史上 第二大金額大南港土地標售金額282.87億元的新里程碑

以「大南港案」標售案一戰成名的PwC普華國際不動產總經理田揚名，儼然成為商仲市場的明日之星。田揚名表示，大南港案無論由區位、量體以及金額都可謂是史上第二大案，此案難度在於要同時整合包含上市櫃等七家公司外，也需對公開標售底價形成共識共同委託標售，且在短期間內20個工作天衝刺順利標脫，溢價率近10％；並且後續過戶點交期程僅花20工作天迅速完成地主交辦任務，均有賴PwC所內會計師、律師以及不動產專業團隊秉持「結合團隊資源，解決客戶重要問題」的信念一步步完成。

田揚名表示，能夠獲得此案地主團的青睞受託標售固然可喜，但是當初接案時，心中也相當忐忑，因為挑戰才正開始。由於適逢COVID-19疫情肆虐，而「大南港案」底價258億元，是非常高的金額，沒有相當財力的法人根本不可能進場投標，此案7家地主中有4家為上市櫃公司，為了財務半年報，需要盡快執行標售程序。所以在前置作業、公開標售到脫標，整個工作團隊只能用「戰戰兢兢」來形容當時的處境。此案創立了台灣標售史上，在最短的時間(自標售公告日至買賣點交完成日僅40個工作天)完成土地標售金額282.87億元過戶點交的新里程碑。

反避稅與鼓勵台商資金回流的確某種程度上促使資金回來台灣，田揚名強調，在全球COVID-19疫情未見消退情形下，現階段防疫良好使經濟相對受損較輕的台灣也獲得關注，且各國因應疫情大動作量化寬鬆也讓資金充沛且利率水準持續下探，促使相對保值且流動性較低的不動產成為良好避險標的，且在中美由2018貿易戰開端迄今，由於COVID-19疫情爆發且對香港議題處置不認同上，讓雙方陣營已進一步提升為體制與價值對抗的趨勢，世界級企業紛紛因應情勢調整供應鏈策略，例如蘋果對其供應鏈展開調整、緯創出售昆山廠予立訊，原在中國設廠台商、日商等開始轉進至東南亞、越南、印度或台灣，台灣自2014年以來工業用地價格水漲船高，由以北台灣桃園最為明顯，在購地成本增加下，新投資興建已由傳統生產廠房轉為研發為主且工業立體化發展之趨勢，至今成為商用不動產為最熱門之標的。

商用不動產除了在南港東區門戶計畫帶動下備受關注之地區外，北士科近年在台北市府力推下，未來可望成為總部、廠辦匯聚之新興發展地區，北台灣部分另可關注桃園地區，無論在廠辦或土地廠房需求激增，由於區域人口匯聚，對外空港、海港俱備，工業與物流需求旺盛，區內龜山工業區與中壢工業區價格水準來到新高點，投資人可關注平鎮、楊梅、龍潭等南桃園價格水準相對友善地區尋找適合標的；另外台灣各地多年累積下來的軌道建設已開始發揮效用，台中市捷運綠線預計於今年度完工，桃園捷運綠線目前興建中，而高鐵桃園青埔站在甫開幕之Xpark八景島水族館、Cozzi Blu、新光影城與原已營運之華泰名品城，外加IKEA新桃園店，已形成同時滿足購物、遊憩、旅宿全方面之服務商圈，完全翻轉青埔未來發展面貌，因此具軌道運輸優勢之熱區可多加關注評估。

今年商用不動產成交已破850億 第四季挑戰千億大關

全台商用不動產及土地交易市場熱度不減，普華國際不動產統計2020 年1至8月合計土地交易金額達到 2011億元，比去年同期大增 18.8％，寫下近10年來1至8月成交累積規模最高記錄。而下半年以商用不動產在富邦人壽以268億購置王朝酒店、長虹以61億購置土城工業土地、台積電以47億購置南科廠房為主及中纖36.445億處分雲林工業地，2020年大型商用不動產交易累積至今已成交超越853億，第四季挑戰千億大關。

公開標售 花蓮精華土地

疫情因素使得國際旅遊幾近停擺，國人報復性消費下，國內休閒旅宿市場迎來一波榮景，自然條件優異之花東地區，假期時節觀光風景區的人潮熙熙攘攘，自然成為國內外旅宿品牌插旗的首要選擇。

此次公開標售的精華遊憩用地位於花蓮壽豐鄉，依山傍水，自然資源豐富，土地面積達37,000坪，未來除作遊憩及住宿設施開發外，亦可結合鄰近門諾醫院的醫療機能，發展富有長照養生機能的優質旅宿場域。

由本案車行30分鐘內可達花蓮、吉安、壽豐地區的重要交通、觀光節點，加上北側設有國立東華大學，增添文教書香及青春活力氣息，本案預計9月25日開標。

公開標售桃園楊梅區 挑高科技廠房

普華國際不動產受業主專任委託，公開標售整棟8,441建坪位於桃園市楊梅區挑高之科技廠房。土地面積約9,489坪，臨13米楊湖路二段大馬路；廠房樓高為挑高設計，至高廠房具15米高度，該廠房基地座落位於桃園市楊梅區屬都市計畫外之零星丁種建築用地。

本案距離國道1號楊梅交流道僅6.5KM，距桃園國際機場約30KM，距台北港約58KM，距離高鐵平面道路台31線僅1.2KM，距高鐵桃園站約18KM，交通網路便捷完整。

桃園市乃台灣北部工業重鎮，經濟部工業局報編之工業區包括林口工三、中壢、龜山、大園、觀音、平鎮、桃園幼獅等七個報編工業區，早期縣府時期至升格直轄市陸續開發編定之工業區及民間企業開發等工業區計有25個之多，可稱為北台灣之「科技走廊」，連接台北新北及至新竹科學園區，科技廊帶帶動國內工業經濟大動脈，實為全台第一工業科技大城。

桃園的區域優勢除科技走廊之外，於國外首推桃園國際機場，往東北亞之日本韓國,至東南亞之東協10國及印度,隔台灣海峽西側之中國大陸，平均飛行時間不會超過3小時，佔盡了「地利之便」。無論是電子製造、電力設備製造、汽車製造、藥品及醫用化學製造、產業用機械設備、貨物轉運物流倉儲等業別，產業聚落多樣且完整，據桃園市政府官方數據：108年工業產值將近新臺幣3兆元，佔全國營收17.4％，遙遙領先國內其他縣市，營業收入也居全國之冠。

然而在台商回流投資等各方案號召之下，工業地產為今年商用不動產投資首選，可提供興辦工業人及廠商解決中小企業、根留台灣之台商回流廠房土地欠缺不足之問題。桃園享有區域優勢外 市政府所規畫之人力資源、水電等公用資源規畫完善的投資環境，定可以滿足企業主擴廠以及台商設廠等多元的需求。

有關標售資訊或有興趣者可洽普華國際不動產官網https://www.pwc.tw/zh/services/real-estate.html或洽普華國際不動產公司服務專線：0965-575-678。