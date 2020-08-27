戀家暖爸溫昇豪　任鉅陞建設品牌大使

去年以「我們與惡的距離」獲得金鐘獎戲劇節目男配角獎得主溫昇豪，「國民老公」、「滿分人夫」溫柔、細膩的形象深植人心，在現實生活中也是出名的疼愛妻小。育有一女小晴天的他，因生活理念與鉅陞建設的理念相符，獲邀擔任鉅陞建設品牌大使。最近他為鉅陞建設拍攝三部品牌形象影片，其中「規劃篇」已搶先曝光，目前已引起討論熱度與話題。

溫昇豪在橫掃全台的神劇「我們與惡的距離」，飾演賈靜雯的老公，內斂又暖心。在「俗女養成記」又演出讓人哭笑不得的「媽寶」男友。還有在「敗犬女王」、「犀利人妻」曾經展示的出色演技，都令觀眾印象深刻。每有新作，都令人期待。

溫昇豪說，他能在不同角色之間快速轉換，靠得就是「觀察」。他必須在現生活活做足功課，觀察不同人對不同事物的反應，也要觀察環境與人之間的關係，把用心觀察的心得，放大成為表演的養分。

表演的養分投射到現實生活，則成為他對於品質的堅持，更對於美的事物情有獨鍾。他知道，生活中的美，不能只用來純欣賞，更應化為生活的日常，才是有品質的生活。溫昇豪私下底非常重視家庭生活，重視人生的幸福感，他努力在表演事業耕耘，也多角化發展職涯，就是為了為妻女提供優質生活。

溫昇豪除了工作，其餘時間都盡可能陪伴家人，可說是個不折不扣愛家、顧家的好爸爸。當他發現，鉅陞建設讓生活回到最單純的原點，為敢夢的人展現寬闊的視野，正好與他的理念不謀而合，因而出任鉅陞建設品牌大使。

用心觀察與堅持細節，溫昇豪說，是他對於表演藝術的堅持。當他發現居然有建設公司以團隊的力量具體落實，感到非常辛慰。因為，建築與人的生活息息相關，建築團隊唯有用心觀察，才能提供最佳的品質與最舒適的生活環境；建築團隊更應堅持細節，才能打造獨一無二的居住空間。

英倫花園梯廳規劃，表現出建設公司對於細節的要求。圖／業主提供

溫昇豪為鉅陞建設拍攝三部影片，以短影片的方式強調建築「必須有整體規劃，不能這樣就好」，「量身打造獨一無二的建築」、「用心對待每個環境」，讓人能更了解優質建案背後的心血細節的要求，不論是在日常的生活小遊戲，或是品味美食時，都是致勝品質的關鍵。透過金鐘得主出色的演技，刻畫出建築團隊在發想理念、落實執行時，要是沒有理念，就無法堅持完美品質；要是沒有對於美感與生活便利堅持，也不可能打造讓人安心居住的家。

英倫花園物管櫃台，建設公司從3D圖到施工，幾近完美的刻求，可看見對品質及細節的堅持。左邊為3D示意圖、右邊為實際完成圖。圖／業者提供

鉅陞建設總經理褚學忠說，消費者最近二十年購買房地產的同時，所有建商不斷追求創高價，卻忽略最重要的日常生活的平面空間使用，所產生的視覺、嗅覺、觸覺….等問題，只有鉅陞建設看到問題，並且投入心力為消費者打造有溫度的家，所推出的建築案，也深獲市場與客戶肯定。鉅陞建設也透過邀請溫昇豪出任品牌大使，希望帶動業界向上提升。

從桃園青埔地區唯一的雙塔皇宮地標永麗花園、台中北屯區強調生態與地景融合的敦富花園，到台中西區十年首見的精品行旅住宅東方博舍，都是當地獨一無二的優質建築案，具體展現鉅陞建設用一輩子的熱情成就理想建築，更成就建築人與客戶最美的人生大夢。溫昇豪說，他對於品質及細節的堅持，很高興也能在建築業界找到相知相惜的同好。