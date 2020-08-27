老屋重建瘋全台 晴光商圈都更案熱銷第一

《危老條例》上路三年，為老屋重建開啟一列特快車，接連帶動都市更新進展，在政策利多支持下，市場掀起一股老屋重建熱潮，讓一棟棟老屋華麗轉身翻新，改變巷弄街廓風貌，由於老屋多半位處精華區，重建後的價值上揚，安全性也提升，讓地主們趨之若鶩。

內政部政務次長花敬群表示，都更條例實施20年來，一年平均2千戶都更，五年也才一萬戶，按照此速度，對比台灣待更新的老屋，「宋朝的房子都要等到民國才排得上！」

台北市老屋耐震力不足居住安全堪慮

這三年在政府、民間努力下已有大幅改善，內政府統計去年都市更新、危老重建核定受理案件，其中危老受理案件已達433案、都市更新核定案計102案，總計高達535案，不僅超越總統蔡英文訂定之目標320件，尤其都市更新案過去每年以44案速度進行，去年一舉突破百件，實施進度大舉超前。

國內知名結構技師戴雲發說，許多人認為自家房子歷經921大地震都沒倒未來「肯定沒事」，這是錯誤觀念，例如台南維冠金龍大樓、花蓮統帥大飯店仍不禁強震倒下，這是因為早期的建築法規不若現在嚴謹，住宅普遍耐震力不足，「現在都是電腦計算來自四方八面的受力，早年都是用手算，太複雜的還算不出來。」

老屋更新的確有急迫性，根據內政部不動產資訊平台統計，全台30年老屋超過400萬戶，10年後將增至600萬戶，尤其是台北市最「老」，今年第一季住宅平均屋齡高達34.54年，北市老屋比例高達68％，等於有每兩間房子就有一間屋齡超過30年。

日系精工中山區矚目個案

台北市中山區雙城街甫落成推案的「中山金澤」，此案最後得到全部住戶的同意，是北市少數自主更新成功的個案，成為市府推薦的都更案典範。台北市都市更新處主任秘書謝明同說：「中山金澤是一路來是備受矚目的中山區都更案，地主們很團結，很不簡單！ 」

該案的台北市中山段614號都市更新會理事長余東昇表示，中山金澤鄰近晴光商圈，是台北市的中心點，地點到松山機場、台北火車站車程約十分鐘內皆能抵達，擁有強大的生活機能，周邊還有百年的中山國小、晴光公園、林森公園、花博公園等，屬於北市精華區的精華，地主們住久有感情，不想搬家，為了想換新家，想讓下一代繼續住下去，為此都更已經醞釀15年，比起其他都更案算快的，於2008年劃定為台北市都更區域，2013年經台北市政府核定，於2020年啟用。

余理事長東昇強調，因為是要蓋自己的家，蓋得堅固才是第一考量，特別聘請打造台北華熊營造來執行興建工程，並邀請PGA建築事務所協助規劃。而華熊營造隸屬於日本株式會社熊谷組，一向以高水準的施工技術享譽業界，在台灣更有兩大代表作，如台灣前後任的第一高樓—新光人壽站前摩天大樓、台北101大樓，以及陶朱隱園等建案。

中山金澤位處精華品質堅固保值

此外，室內建材配有德國BWT除氯設備及泥砂雜質過濾器，等於全戶式濾水，加上PANASONIC廚具、義大利BEST洗碗機、TOTO衛浴、YKK氣密窗等，全案包括外觀與室內格局等都力求安全和耐用，也是鄉親鄰里們一起討論設計，辦公室就設在基地旁邊，好就近監督和處理施工問題，品質不容許馬虎。

大家都知道，都更最難的是「人」。住戶們的團結一心成就中山金澤，所謂千金買房、萬金買鄰，「社區和萬事興」是最難能可貴的事。中山金澤規劃2棟地上18層，地下5層，總計56戶住家、7戶店面、4戶一般事務所，格局為2-4房33-72坪，總共有67戶，只對外銷售22戶，因為戶數稀缺，位處精華，品質自己監工有保證，近來詢問大增，預約電話不斷，成為台北市熱銷個案。