新潤心城 小坪數全齡友善宅 壓軸登場！

人口老化是全球性問題，根據統計預估，台灣將在2026年進入超高齡社會，65歲以上的銀髮族將達20%，健康照護和老人經濟安全、宜居住宅等相關議題逐漸升溫，面對高齡人口比例驟增，發展適合高齡長輩所居住的安全住宅空間及社區環境已成迫不及待的需求。正金城路市心地王，全台心建築首發指標案 「新潤心城 」 走在趨勢前端，攜手政府規劃10戶人人通用的「全齡友善宅」，設計防止長輩跟孩童受傷的住宅空間，17~18坪小坪數規劃、優秀的鑲金地段機能，不只吸引年輕人攜手長輩前來覓屋，更讓眼尖的置產客快速出手。

「全齡友善宅」 客廳3D示意圖。圖／業者提供

兩代宅最佳方案 貼心通用設計

投資自住雙贏顯學

現代小家庭人口結構變化，「新兩代共居」成為熱門新趨勢。「新潤心城」貼心推出小坪數全齡友善宅，燙金地段機能與低總價門檻的高CP值，讓想就近照顧長輩的年輕人輕鬆入手，兩代家庭共同住進一個社區，完美生活距離不是夢！「全齡友善宅」以「家是一個照顧0-100歲生活的友善舒適空間，符合全齡居住需求」作為出發點，精品飯店式大套房設計，室內低門檻規劃，動線寬敞流暢，魔術大空間的精工格局，收納機能一應俱全；廚房空間則配備德國「RICH GERMANY」的下拉式櫥櫃，輕輕下拉即可取得料理器具，物品方便好整理，提升廚房使用效率。值得一提的是，全齡友善宅搭配高機能飯店式衛浴，擴大排水孔面積，洗澡時直接將水流排出，不堵塞毛髮不淹水，完美的潔淨感，營造五星級飯店般的舒適。每個起居空間都為各年齡層家中成員設想，結合生活品味與實用性，全面提升居家品質，打造滿足所有年齡層的全齡樂活宅。

「全齡友善宅」 臥室3D示意圖。圖／業者提供

金城路市心地王 增值無可限量

置產客搶先布局

「新潤心城」擁抱土城最精華市區，坐鎮金城路、裕民路核心，長庚醫院、土城清水交流道等百億重大建設環繞在側，掌握板南線海山站、萬大線LG10站、三鶯線燙金三捷，牽手三大商圈、秀泰影城、日月光百貨、斬龍山公園、運動中心，10分鐘步行距離，食衣住行ALL IN ONE機能滿檔，如今推出限量壓軸小坪數，吸引購屋民眾目光，以低總價輕鬆入主土城核心門戶，後勢增值潛力無窮。

投資興建：新潤興業股份有限公司(股票代號：6186)

建築設計：邱垂睿建築師事務所

結構工程：築遠工程張盈智

公設規劃：田田設計褚世宇

園藝景觀：大群設計黃皓如

廣告行銷：海鉅開發股份有限公司

接待中心：新北市土城區學海街 龍山二街交叉口

貴賓專線：02-2263-7888

預約網站：https://bit.ly/3aWS4cO