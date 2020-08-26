台南高鐵特區政策起飛 三井outlet 、建商卡位明星地段

重大建設匯聚又有台積電、聯電等科技大廠投資的台南，讓今年即便全球遭遇新冠肺炎疫情影響，房市買氣仍十分活絡。上半年建物買賣交易量仍突破萬戶大關，土地成交筆數創2014年後近6年新高達2.64萬筆，然而隨著市區土地開發殆盡，綠能新創產業聚集台南高鐵特區，也讓上市建商如達麗、遠雄、華友聯等積極購地開發，當中達麗建設取得區段緊鄰三井Outlet Park地王商業地，並領先業界於下半年推出個案銷售，未公開就吸引爆量洽詢，引領高鐵房市起飛。

高鐵台鐵捷運匯集 沙崙智慧城擁8項重大建設

台南高鐵特區面積近300公頃，總計劃人口達3.2萬人，其發展以高鐵台南站為核心，車站與台鐵沙崙車站共站轉乘，目前台南市府已規劃捷運藍線延伸線設點，計劃中的捷運橘線亦以高鐵台南站做為起點站。聯外交通可透過東西向86快速道路串聯國道1與3號，具交通地利之便。而區段產業發展已規劃「沙崙智慧綠能科學城」，內含8大指標建設，就國家發展定調台南高鐵特區屬建構創新綠能產業生態系，發展創能、儲能、節能與系統整合產業導向，並結合成功大學等高教產學資源，活化帶動綠能新創產業。

中央地方攜手引近萬職缺 綠能產業年創百億產值

行政院主導「沙崙智慧綠能科學城」，屬經濟與科技跨部會推動計劃，而台南市政府配合中央並於該區推出綠能科技產業區，以強化綠能安全、創新綠色經濟與促進環境永續為發展目標，建至相關基礎建設，其總投資額逾560億元，預計年產值可達169.5億元並創造8250個高端工作職缺。

「沙崙智慧綠能科學城」內含8大指標建設，將打造高鐵台南特區成為創新綠能產業核心，並引入大量高科技人才職缺。圖／業者提供

科學城內「綠能科技示範場域」即以發展潔淨能源、智慧綠社區、製程驗證連結等技術；佔地面積5.2公頃的「大臺南會展中心」展場攤位達600個，室內採挑高無柱設計，可做為大型會議、演唱會、運動賽事場地使用。「自駕車測試場域與行控中心」則做為自動駕駛車開發測試與運行展示。「綠能科技聯合研究中心」則規劃吸引AI智慧、5G等新科技研發人才，透過大數據計算，提升資料交換平台技術，串連智慧醫療、交通運輸、減碳創能等高端循環經濟。

三井卡位設點 沙崙明星學區提倡雙語教育

重大建設匯聚的台南高鐵特區，為滿足高科技人才對子女教育需求，規劃沙崙國中轉型市立K12雙語學校，預定2023年開始招生。而就民間投資中過去三井集團於林口與台中設點，每年吸引600~800萬遊客人次消費，集團已於緊鄰高鐵台南站設點，其總投資額30億元並將創造1500個職缺，未來將有上百家門市設櫃，預計2022年完工開幕。

沙崙國中將轉型市立K12雙語學校，以利於至區段上班的高科技人才子女就學，學習環境 將領先全台。 圖／業者提供

建商爭相購地 達麗首推商業區地王宅

看好台南高鐵特區發展，近年來許多大型建商紛紛前至購地，如2019年5月交通部鐵道局舉辨土地標售，吸引高達55封標單搶地，脫標率達85%，當時包括三發地產、遠雄、華友聯、達麗、勝美、勝旺等建商均有得標紀錄，當日標售土地面積達3.5萬坪，標售總額達53.8億元，溢價率最高近47%。

台南高鐵特區總面積約298.9公頃，當中住宅區用地為83公頃，但商業區僅規劃10.87公頃，佔總開發面積僅3.64%。台南高鐵特區地價近年來快速上揚，過去住宅區地價每坪低於15萬元，目前成交多在15~20萬元，而商業區地價更屢創新高，尤其是高鐵站周邊土地更顯精華，如2019年7月時商業區地價，每坪成交22~23萬元，但時隔不到半年在，同於2019年9與12月就有每坪成交35與31萬元紀錄，等同一季地價漲幅60與35%。

實價登錄揭露台南高鐵特區地價漲幅驚人，當中商業區土地僅1季時間成長最多達6成。圖／業者提供

達麗建設秉持著買地後立即開發，不養地套利經營理念，公司於去年取得位於緊鄰三井Outlet Park旁商業地，並將於下半年推出指標造鎮案。平實價格規劃2~3房首購住宅，坐落地王首排，未來享3鐵共構機能，未公開已在各大論壇引起話題，吸引上千位民眾致電與留言預約賞屋。