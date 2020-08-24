淡水瘋度假宅！台商、海歸客直奔「海上皇宮」

隨著國內疫情解封，在短期內出不了國的情況之下，航空公司、旅行社紛紛祭出各種偽出國、類出國等國旅行程，而這股「宅度假」風潮也吹向房地產市場，不少高端客層轉而鎖定具有大尺度、高規格的度假宅，希望在疫情影響之下，還能兼具高質感生活品質以及與家人相處的時光。

根據地政局資料顯示，六都7月買賣移轉動數合計達23,588棟，不僅較6月份增幅近2成，年增率更達2.8%，房地產買氣大噴發，也代表著宅度假staycation已成為買房新顯學，其中，愛山林建設總經理表示，位於淡水的七星級度假宅-「海上皇宮」更因主打面海臨沙灘的稀有景觀條件，每周來人突破上百組，單周成交量更為淡水總交易量之冠，成為近期房市大黑馬。

北台唯一面海臨沙灘度假宅 搶攻高端客層

腳踩金沙灘；蔚藍大海在眼前；夕陽落日之美在窗前，嚮往頂級海島假期，不用花機票錢遠赴國外，北台灣唯一一座七星級度假村，媲美夏威夷WAIKIKI國王大道上的度假飯店，位處海景第一排絕版地位，北台灣唯一面海臨沙灘的珍稀景觀，無邊際海景收視眼前，人生一大享受。

海上皇宮交誼廳。圖／業者提供

回家即度假！ 10年免管理費 專屬管家服務

在飯店設施方面，海上皇宮規劃全齡休閒設施，涵蓋健康管理、休閒娛樂、運動塑身、美容SPA、美饌宴會、兒童樂園等，並融合卓越飯店服務，推出10年免管理費，引進甲山林湯旅飯店管理，以度假村模式經營以及配置社區專屬管家，全方位的專業款待，要讓住在這裡的每一位貴賓，奢享Barefoot的快樂氛圍，每一踏足之地，都能讓身心靈輕鬆解壓，享受海島度假樂趣。

淡江大橋、輕軌建設2024年到位 房市漲幅可期

俗話說，買房跟著交通建設走。近年隨著淡水交通建設發展，帶到軌道經濟持續發酵，其中最受矚目的淡江大橋主塔已於今年順利動工，淡北快速道路也正如火如荼興建中，兩者建設將可望於2024年到位，屆時淡海新市鎮長期聯外交通問題將逐步有解，更有不少專家指出，淡水整體房價將有波漲幅。