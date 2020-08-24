自己社區自己顧！ 總太推「免費社區代管」計畫　未來住戶成物管人才

社區物業管理近年成品牌建商新戰場，一方面延長建商陪伴期，另一方面則體現在銷售成績上，達到增值效果。值得關注的是，中部建商總太地產(3056)首創結合代管服務及社區營造，公開徵聘住戶擔任社區物管人才，不僅創造就業機會，更使住戶可直接參與社區事務，落實共學、共榮、共好的「心生活美學聚落」理念。

因應第一期「總太2020」落成，總太地產提供未來住戶多項社區內就業機會，邀請擔任社區物管人才。圖／總太地產提供

總太地產近年接連推出大型造鎮案，截至目前已在北屯廍子累積3000戶實績，更將社區總體營造納入建案規劃，成立管委會後推出「免費社區代管」計畫，藉以輔導社區營運。

隨著第一期「總太2020」完工，並將於今年底正式交屋，總太地產首度招聘未來住戶做為物管人才，提供社區秘書、清潔人員等多項社區內就業機會，力邀二度就業婦女回歸職場、自我實踐，並開放住戶洽談營運Lounge bar，讓以往身為被動角色的住戶，可直接參與社區事務，透過實際服務回饋社區，成為相互共好的友善循環。

除了社區共好外，總太地產秉持「八大品牌宣言」理念，架構出企業從建造到銷售「一條龍」的依循準則，包括實價銷售﹑建材履歷嚴格品管、邀請第3方單位公正驗屋、建立友好工地文化、杜絕二工打造安全合法社區、社區專屬數位平台、首年免費代客管理、貼心售服營造社區永續價值等內容。

對此，總太地產董事長翁毓羚表示：「『八大品牌宣言』是一個通往目標的路徑，我們要做到最基本的，每個人都需要的安居樂業這樣的一個人生需求。」並進一步將「安居樂業」定義為「安心、綠居、樂活、百業」，透過這四大核心，以「心生活美學聚落」社區軟體工程，建立起共享、共學、共好的聚落式生活藍圖。