頂真謙樂府 獨棟雙併電梯豪墅全面開工

有天有地的透天別墅一直以來都是置產或是換屋的首選，也有不少消費者在疫情過後，對居住健康更加重視，看中透天別墅在防疫保值及居住品質上更勝於大樓，預約詢問度不亞於首購型產品。

開窗迎綠與便捷交通，擁抱純淨美好

提到台中市區著名別墅區之一，肯定會注意到有台中陽明山之稱的大坑，交通系統屬台74線太原路有北上及南下匝道，南往北返時間縮短，該區近大坑風景區低密度開發，贏得大台中的花園、休憩文創、樂活養生的最高殊榮，當年最早就定調為生態發展的住家環境為理念，沒有五光十色的商業干擾，被稱為退休族天堂，亦是自住客怡情養性的首選。

鄰近大里溪寧靜水岸，黃花風鈴木季節成為打卡景點，寧謐的午後散步或下班後慢跑運動，讓不少傳產業主置產在這塊充滿寧靜與清朗的區域。

「頂真建設」的母公司是擁有廿多年以上營造閱歷的「容拓建築」，邀請台灣知名建築師劉峻彰規劃「謙樂府」，讓別墅的擁有現代語彙，採風納氣迎向四季美景，每個窗，都攝取最美的景色；每個景，兜住永遠的美好，讓生活的舒適擴及感官的整體享受，六感和諧至臻，空間場域注入更豐富的精彩元素；美感建築語彙潑灑於室內與戶外街廓交融；每個角度，都如探索宇宙般的驚艷，亦如中國潑墨寧靜中穿透人心的力量，賦予建築體悟更不一樣的生命向度，展開人文美學生活。

「頂真謙樂府」 。圖／業者提供

知名私校群聚，教育移民熱絡

容拓建築總經理陳錫應相當重視公益及教育，「謙樂府」看中大北屯區擁有豐富的12年教育資源，從標榜德式「慢學」教育的磊川華德福實驗學校、重視品格與人文的私立慎齋小學、高人氣的私立葳格雙語中小學，到國際化的私立常春藤高中，華盛頓雙語中學，各方家長積極為小孩搶進的熱門私立中小學全都座落在此，就連當地公立的東山完全中學也很受家長們支持，可說是近年教育移民的熱門區域。

居住健康與居住安全並重

「頂真謙樂府」專案經理王翠玉指出，北屯廍子重劃擁有豐富大自然景觀，休閒純粹度優於台中各區，緊鄰十期軍功路商圈，食衣住行選擇相當豐富。

「謙樂府」規劃15戶純淨住宅、獨棟雙併電梯別墅，建築基地面鄰15*10米林蔭道路，四周均為4~5層樓高建築量體；依傍大坑風景區及三大河畔景觀橋，無論是爬山健走、自行車騎遊，樂活為首的居住環境正符合全世界人熱愛的休閒紓壓風格。