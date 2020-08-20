斥資 500 億！台中未來百貨全面啟動 周邊房市看漲

台中商城拓點熱潮一波波，近年來台中各區幾乎都有商城熱鬧開幕，尤其招商營運的商場共同點皆與美食餐廳、各大精品、暢貨中心結合，網羅多元客群，帶進可觀的人潮流入，錢潮跟著滾滾來，增添區域生活便利性也再度炒熱房市行情。

665億購物商機 五大未來百貨進駐

中台灣百貨市場2019年締造超過665億的購物商機，台中去年每人每年平均消費支出達27.92萬，消費實力不容小覷，不僅如此，2019年台中新光三越與大遠百兩家領導品牌仍逆勢成長成約4%，三井台中港OUTLET去年開幕第一年就締造50億元佳績，讓台灣三井不動產對中台灣的消費實力大感驚訝！

2020年台中地區預計將有台中高鐵站區、水湳經貿園區、洲際娛樂商城、台糖湖濱生態園區、及烏日區ATT 4 FUN等五大購物商城，將陸續啟動招商或投資開發，總投資金額估計超過500億元，台中已成為未來百貨的超級戰場。

三井加碼二期 房市再補漲一波

大型百貨商城是城市消費力和生活機能的指標，兼具購物、休閒、娛樂功能，同時帶動區域環境發展，具有吸引人口聚集的誘因，人口紅利將房市物件相對具有保值或增值的支撐條件。台中海線近年陸續推出重大建設，三井Outlet Park一期在2018年開幕，業績穩定增長，三井決續推二期開發，預計明年下半年開幕，屆時可提供1,500名以上就業機會，加上中港加工出口區招商表現亮眼，吸引車王電子、宇隆、宏全、允誠、志盛等大廠投資，進駐廠商達77家，提供逾7,000個就業機會，為海線地區再創經濟動能，也為房市帶來補漲空間。

台中新都心最後1字頭

海線房價1字頭仍處低檔，但隨著台中港區吸引大廠投資、三井Outlet Park擴建等利多帶動，迎來更多就業機會，磁吸外來人口移入，房地產需求相對提升，加上三井集團加碼推出「三井 OUTLET PARK」二期、清泉岡機場擴建、捷運藍線題材，以及台中港國際海港加持，海陸空運輸動能齊備，海線的「台中新都心」定位明確，建商看好區域發展蓄勢起飛，紛紛搶灘插旗，成為中部房市熱區之一。

台中港特定區內，隨推案熱銷，居住與消費人口持續攀升，三井集團加碼推出「三井 OUTLET PARK」二期 。圖／業者提供

台中港造鎮 唯一2300戶品牌建商

台中港特定區依循橫濱港未來21世紀造鎮推動各項建設，成為全台備受矚目的重劃國際港灣，在房價預期心理成交量與價格持續上探，吸引年輕族群、新婚小家庭、北部客與市區返鄉的跨區客群前往賞屋。其中遠雄建設六年前進入台中港特定區，是區域唯一開發大型造鎮計畫品牌建設，以「遠雄之星」推出11期、共4,200 戶、總銷 270 億元，總開發面積高達 1.9 萬坪，每坪單價 16 萬起，以「單價、低總價、高CP值」好房為訴求熱銷逾 2300戶，為最早進場，深耕最長、交屋社區最多的開發商，在已購客與住戶的好口碑相傳下，讓「遠雄之星8」成為知名度與指名度雙冠王的指標案。

目前最新「遠雄之星8」，主打灣區唯一頂級運動宅，規劃24~50坪、房型2~4房，社區獨享百米綠廊，加上600坪私人花園，綠帶面積超過1200坪，公設則複製豪宅夢幻設施，25項全齡化運動公設，包含室內泳池，還有海線唯一室內籃球場、親子體適能區、溜冰場、桌撞球室、果嶺推桿區等，成功吸引首購族目光。