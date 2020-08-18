室內設計新思維 「好宅先生」領先潮

只要有房屋，不管是新成屋、中古屋、投資、自用，就會有裝潢需求的存在。而愈來愈注重視居家生活品質的現代，人們對居住空間的要求也越細緻。不論是透過設計師的專業設計，或是蒐集資料自行設計，都希望在合理的預算內，建構心目中宜家宜居的生活空間。然而，一般客戶面對室內裝潢，不論是預算、工期、空間規劃設計、建材選擇、交屋/驗屋等相關問題，往往容易陷入坊間常見的裝修迷思。

人稱「好宅先生」的陳元旻設計師與尚揚理想家空間設計的工作夥伴，特地拍攝一系列「好宅先生」影片，於YouTube、藝種好宅等網路社群平台播放。期望藉由提供公開的專業資訊，破解常見的裝修迷思，並協助客戶理解與尊重設計專業，拉近客戶與設計師的認知差距，讓有裝潢需求的消費者，都能愉快進住心目中的風格好宅。

風格≠價格

「好宅先生」陳元旻設計師指出，往往面對室內裝潢，客戶第一個問題就是：XX風格xx坪要多少錢? 然而，風格≠價格。誠如「好宅先生」其中一集影片所提及：『許多東西都需要經過仔細的評估考量，才會有正確的數值跟價格』。「好宅先生」強調，唯有到現場實際丈量評估，才能根據房屋現況，配合客戶的空間需求、風格走向以及裝修預算，選擇合適的建材及空間規劃，達到客戶夢想的居家環境。因此，透過現場評估、專業規劃設計、客戶需求溝通，所提供的明確裝修費用，才能避免工程期間，問題百出、預算不斷增加的亂象產生。

3D 設計圖│成品與想像零誤差

『我家裝潢，跟當初設計師講的，都不一樣!!!』，這是客戶在裝潢完成後，交屋常會遇到的情景。而造成此種成品與想像落差的原因，通常是在施工前，客戶只看到空間平面配置圖，而實際材質搭配及整體配色，則全憑想像。

「好宅先生」特別強調：一份完整裝修設計圖應包括平面的空間、水電配置圖，與含牆壁及櫃體之造型、功能的立面設計圖。另外，建議客戶透過如同實景照的3D圖像，確認材質搭配、顏色呈現等是否符合預期，讓最後完成的作品與原先的客戶需求及期待，達成零誤差。

裝修工期的迷思

『室內18坪的房屋，裝潢需要3~4個月，也太久了吧!!!』，這類工期迷思，也是設計師和客戶溝通時，常會發生的狀況。

針對裝修工期的迷思，「好宅先生」指出：即使是新成屋，一般也須經過前期的水電修改、木工、油漆，再到後續的燈飾及其它細部裝修工程等，來完成房屋的整體裝潢。然而，裝修工期的長短，會受到許多主客觀因素的影響。首先，進場施工天數，常因法令及社區大樓的管理規範限制，而拉長整體工期。此外，大坪數隔間、櫃體及收納量多寡，也會直接影響工期的長短。而小坪數則因先天環境侷限下，無法多機具、多人同步進場施作，而需在有限空間調整人力配置，依照工序先後逐一完成。因此，不管房屋是50坪、18坪、7坪，工期長短未必與裝修坪數成正比。

驗屋/交屋

『室內裝潢該每天監工嗎?』、『坊間流傳的離奇驗屋方法，真的靠譜嗎?』

「好宅先生」不只教你精準掌握驗收時機，在水電收尾、木工進退場、油漆完工，三個主要施工階段，分段進行工程驗收，最後安心完成交屋手續。而面對不少代客驗屋公司，利用坊間流傳的雞蛋測水平、強力水柱噴窗戶等，各式離奇的驗屋方法，一般客戶往往無所適從。「好宅先生」則以專業角度，教你新成屋驗收法則，掌握驗屋細節，拒當冤大頭。

設計流程SOP

當客戶有裝潢需求時，是否有一定的標準流程/SOP呢？

「好宅先生」也在受訪時說明自己的作業流程，包含由現場丈量、屋況評估；瞭解客戶預算、空間需求；提供平面配置圖及空間格局參考圖像；溝通調整設計圖、建材及最後確認；報價：設計費、監工管理費 (8~10%施工總價)、工程款；簽約、提供3D設計圖；施工、監工管理；至最後的驗收交屋。同時，「好宅先生」提到：在多達20幾頁的工程合約報價單中，包含了詳細的建材規格與數量，而非一般坊間所用的“一式”，可避免認知落差與施工爭議。另外，針對現場丈量的部分，也未收取任何費用。希望能透過這種方式，增加消費者接觸正規設計公司的意願，以及提高對設計師/公司的信賴度。據陳元旻設計師透露，回流客加上經口碑介紹的客戶，約有八成左右。當裝修工程簽約施工後，除了工程期無遞延交屋的保障外，還有簽約保固一年的售後服務。

“家”是休憩的場所，更是向長遠未來衝刺的起跑點。為了讓客戶能愉快進住心目中的風格好宅，前期與客戶對空間規畫、建材選擇及預算需求的溝通尤其重要。良好的前期溝通，將可大幅度避免施工期間，因認知落差造成設計/建材變更及預算追加等工程爭議。

誠如，「好宅先生」陳元旻設計師在系列影片中的一段總結：『價格先出、問題百出、仔細評估、安心交屋』。

好宅先生 https://www.youtube.com/watch?v=wvkzX2R5JZ8