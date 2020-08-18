1.32兆建設匯集大台南 台南高鐵特區打造科技城

房價屬6都低基期的台南，近年來受到南科快速發展，包含台積電、聯電、啟碁等科技大廠設廠，帶來許多高薪職缺下，府城房市出現爆炸性買氣。去年建物買賣移轉棟數達2.31萬戶較2018年成長10.3%，而今年即便受到新冠肺炎疫情影響，但依據實價登錄揭露統計，無論新屋或中古屋房價紛紛創新高！在南科效應台積電加碼投資下，八大建設開發案總投資額達1.32兆，其量體高居全台之冠。

科技廠加碼投資 三橫三縱捷運路網到位

企業加碼投資加上重大交通建設匯聚，成就台南近年來房市榮景。以南科為首的南台科技產業鏈已逐年成型，北起新營工業區南至路竹科學園區，在台84、國8與台86線所串聯東西向三橫，至台61、國1與國3所連結的南北向三縱幹道，三橫三縱與興建中北外環道路，串起全市聯外交通路網，而各行政區內又有鐵路地下化增設車站，並將都市縫合景觀再造，另有捷運藍線、藍線延伸線、紅線與綠線等規劃評估。當科技大廠投資，交通建設到位，又有民間如名導魏德聖集資投資百億「豐盛之城」文化園區BOT開發，粗估近年來大台南建設額突破1.32兆元，成就大台南房市熱絡。

「沙崙智慧綠能科學城」內設置有綠能科技聯合研究中心、綠能科技示範場域及產業研發專區、自駕車測試場域等，將引入數千名高薪職缺。圖／業者提供

房價逐年上揚 地王建案蓄勢待發

實價登錄揭露近年來台南房價出現年年上揚，不分屋齡其每坪成交單價從2013年11.7萬元，上揚至今年16.6萬元，漲幅42%；而屋齡3年內新屋，其平均成交單價也從16.7萬元上升至22.4萬元，漲幅34%。無論新屋或中古屋，在實價登錄揭露後，價格溫和成長，直到今年新屋出現逾11%漲幅，主因在於低基期房價區如九份子、86快速道路生活圈等新案都已逼近每坪20萬元行情，而下半年台南房市焦點，則位於區段擁8大公共建設的台南高鐵特區，當中又以達麗建設推出指標地王案最受矚目，地段緊鄰三井Outlet屬商業地目，未公開已在Mobile01、LINE、FB等各大論壇社團引起話題。

相對於其他都會區，台南房價在6都中最為低廉，在重大建設加上穩定職缺下，近年來房市發展呈現買氣大幅提升。圖／業者提供

明星地段 建商爭相卡位購地

歸仁台南高鐵特區過去房市交易量有限，但區段已建置完成除有高鐵歸仁站，台鐵沙崙站外。三井集團所投資額達30億元，基地面積1.78萬坪Outlet商場，將於2022年完工，屆時包括綠能科技聯合研究中心、中央研究院南部院區、台糖智慧綠能循環住宅、自駕車測試場域與智慧綠能行控中心、大臺南國際會展中心等建設都已到位。而看好建設到位，科技人才進駐利多，也讓許多建商包括達麗、遠雄、華友聯、晶悅國際等爭相卡位高鐵特區，成為南台灣最受矚目新興重劃區。

歸仁台南高鐵特區近年來吸引包括達麗、晶悅、華友聯、遠雄等指標建商購地，當中位於三井Outlet首排，達麗高鐵案具地段優勢。圖／業者提供

機能到位搶入住 達麗推高鐵地王宅

有別於傳統重劃區發展，先有推案後當居住人口增加，地方政府與民間投資方才開始規劃交通、休閒、消費、學區等民生必需機能。台南高鐵特區擁有機能先到位，Outlet商場帶來逾200家店鋪，民眾入住後享有便捷生活環境，而當區地目屬商業區的達麗台南高鐵案，距離高鐵站僅300公尺，至Outlet商場更僅高發一路之隔，學區屬全國首所K12沙崙雙語學校，讓在工研院、中央院等高科技人才子女方便就讀，讓學習教育可贏在起跑點。