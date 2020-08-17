「總太聚作」繪本動畫躍上大螢幕 住戶齊聚螢光音樂會同樂

時下居住型態以集合式住宅為主流，品牌建商積極發展社區營造，持續推動大量體聚落式住宅的總太地產(3056)，將一年一度的總太音樂會結合新案「總太聚作」，於日前舉辦「總太聚作首映螢光音樂會」，吸引超過500名大小住戶齊聚同樂，在強大軟實力延燒下，品牌價值廣獲住戶及購屋族認同。

「總太合唱團」為總太地產社區裡喜愛唱歌的住戶們組成，在聚作首映螢光音樂會為鄰居家人們獻唱。圖／總太地產提供

總太地產於北屯廍子接連推出「總太2020」、「共好melody」等熱銷建案，值得關注的是，最新推案「總太聚作」將建案視為作品雕琢，由具藝術背景的總太地產董事長翁毓羚化身劇作家，以母親對孩子的視角撰寫建案故事，並經插畫家「酪梨女孩」子琁創作繪本，描繪「心生活美學聚落」的具體畫面，將理想更清楚的傳達給住戶及購屋民眾。

因應每年舉辦的總太音樂會，總太地產將「總太聚作」繪本動畫化作動畫，並結合夏日螢光元素與多元的音樂、舞蹈演出，日前於屯區藝文中心舉辦「總太聚作首映螢光音樂會」，當天超過500名住戶打扮成森林動物呼應叢林風主題，活動不僅增進親子同樂，更達到寓教於樂效果。

總太地產近年來以「心生活美學聚落」為目標，不斷為社區導入藝術與人文元素，企圖將共好、共學、共享的理念帶進社區，透過共好市集、社區頭家講座、社區藝能學苑等活動，替住戶打造安居樂業的共榮生活環境，創建更具深度內涵的品牌價值。

至於銷售方面，則以「八大品牌宣言」為理念，具體落實實價銷售，「總太聚作」，繼一期「總太2020」火速完銷，第二期「總太聚作」基地廣達6000坪，結合周邊麗園公園，規劃露營區、香草花園等2000坪景觀公設，全案主力25-38坪、每坪17.5-21萬元，強大軟實力加上親民價格衝買氣，磁吸首購族、小家庭搶進，目前已熱銷8成。