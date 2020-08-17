三大優良公寓大廈大獎在豐邑

新竹縣目前有超過2000棟公寓大廈，新竹縣政府首度舉辦「108年新竹縣優良公寓大廈評選活動」，評選活動由產官學各界專家擔任評審，經評審委員會2階段評審後，共遴選出5個社區獲獎，其中豐邑的〔宏觀大器〕、〔大隱琉璃〕、〔浩瀚大學漾〕社區，就囊括三大獎項，是榮獲最多獎項的建設公司。

豐邑〔宏觀大器〕獲得公寓大廈組第二名。圖／業者提供

〔大隱琉璃〕獲得公寓大廈組第三名獎項 。圖／業者提供

豐邑〔宏觀大器〕獲得公寓大廈組第二名、〔大隱琉璃〕獲得公寓大廈組第三名獎項，〔浩瀚大學漾〕社區榮獲特色獎「營造與關懷獎」，能獲得縣府頒發的優良公寓大廈社區獎項，不僅是肯定社區管委會與管理公司的貢獻，也是肯定機構致力於提升社區生活品質。

〔浩瀚大學漾〕社區榮獲特色獎「營造與關懷獎」 。圖／業者提供

連續19年累計獲獎111座國家建築金質獎的豐邑建設，硬體上得到肯定；在軟體上，機構中的「豐生活」協助社區，連續三年獲得「台中樂居金獎」多項獎項的肯定。今年度新竹縣首度舉辦優良公寓大廈評選，豐邑社區也深受評審委員們肯定。

「豐生活」是為住戶打造豐富多元的單位，舉辦社區管理課程、講座及交流會，提供社區委員專業資訊並協助解決問題，讓社區有個健全管委會運作，凝聚社區住戶意識。同時社區營造上舉辦近千場活動，參與人次破萬，多年來廣受住戶們的愛戴與肯定。

根據房仲業者表示，獲得優良大廈得獎的社區，其維護、管理都會在一定水準之上，社區的軟、硬體照顧得宜，就會有好的居住品質，勢必較受購屋族喜愛，也是房價增值的保證。