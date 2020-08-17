久樘四季Villa 犀睛文化季熱鬧開幕

草屯首座泳池渡假宅，「久樘四季Villa」舉辦《犀睛文化季》，邀請您全家Fun暑假！活動8月8日登場，連續三個週六，免費入場，還有美食餐券有獎徵答等您拿！

「久樘四季Villa」的《犀睛文化季》，8月8日《爸爸好犀睛》率先登場，找來玖壹壹師弟團-草屯囝仔、KD流行藝術舞蹈團、虹谷樂團、氣球達人哈利，並舉辦在地特色的文創市集與胖卡美食，讓現場歡樂不斷！8月15日的《犀手同歡》則由全國最大偶劇團-小青蛙劇團帶來改編的「新小紅帽」，並有APP樂團、世雯民族舞蹈團。

久樘四季Villa 犀睛文化季吸引民眾熱烈參與。圖／業者提供

最後一週8月22日的《超級犀引力》更特別邀請百萬王子許富凱為觀眾熱情獻唱，還有小黃小琥-藍薰、小朋友最愛的泡泡奇蹟與小丑哈利魔術秀，絕對壓軸精彩，絕對不能錯過！

「久樘四季Villa」展現難得一見的重量級休閒規劃，2600坪莊園，融入Villa式的渡假思考，不僅擁有多達30項的休閒設施，又能坐賞九九峰美景。2~3房精裝修度假宅，只需首付38萬起、月付8千起就能入主，不但深受當地自住客戶喜愛，更吸引外地買家置產，做為假日渡假使用。

接待會館：草屯鎮博愛路396號(思夢樂對面)

貴賓專線：(049)236-7700