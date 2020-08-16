台南市長黃偉哲出席見證「遠雄北府苑」熱銷五成

受惠於南科台積電擴廠及重大建設利多題材，台南市吸引各大開發商爭相插旗，然而後疫情時代，八大資金狂潮來襲、超低利率加持，購屋買盤大舉出籠，尤其在賣一塊少一塊的精華地段，銷況更是火熱，而遠雄建設近期和在地23年的良勳建設攜手合作，揮軍政經核心的北區鄭子寮重劃區，網羅李祖原、袁宗南大師打造台南首座取得通用認證住宅的「北府苑」，一公開即熱銷逾五成。

昔日台南房市以內需為主，然而在市府努力下，全力投入招商、挹注政經資源，推動南科及綠能科學城兩大核心引擎，台積電在台南已累計超過1.6兆元投資，而產業升級促使島內移民、在地換屋置產族群傾巢而出，今年前7月交易熱區由北區脫穎而出，年增率達到四成，尤其區內的鄭子寮重劃區最為熱絡，關鍵在於，地段永遠是房地產不敗的金科玉律。

鄭子寮重劃區為台南市市中心少數採低密度開發、管線地下化及棋盤式道路之生活圈，且坐擁COSTCO商圈、小北商圈，新光三越、成大醫院、台南車站均在10分鐘範圍內，而區內最具指標性的個案「遠雄北府苑」以五大優勢，傲視群雄，不僅是線上銷售唯一四面臨路，全街廓開發個案，立地4,200坪基地最壯闊，亦是台南市首座取得全齡通用認證之住宅，且由國際建築卡司台北101建築設計李祖原、國際燈光大師袁宗南打造，為品牌集大成之作。

「遠雄北府苑」由遠雄建設與在地良勳建設強強聯手，在台南市區取得4,200坪珍稀土地，公開熱銷逾五成。圖／鄭啟明攝

「遠雄北府苑」以土地共好、自然共生、住戶共融共樂的人性角度為出發點，創造更宜居的建築，除了建築臨路退縮打造出友善鄰里的綠帶，加上800坪私家庭園等合計2,400多坪綠蔭景觀，社區內蘊藏著花園泳池、親子共融區、全齡體健區，競賽級室內羽球館、健身房、琴房、閱覽室、才藝教室、兒童遊戲室，提供從幼兒到老年人全齡化樂活設施。

然而剛性需求買房著重細節規劃及居住舒適，「遠雄北府苑」規劃2~3+1房、28~46坪，中低樓層近取綠意，高樓層無限遼闊，盡攬安平海港、台江內海視野，且該案也為台南市首座取得全齡通用認證標章住宅，從公共設施延伸到私家室內空間，以「去除高低差、門及通道有合理淨寬、預留日後輕省改裝的空間」三大精神，加上超越同業的5525三大保固，實現安心居住、宜居台南。