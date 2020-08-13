興富發台南安平愛琴海3週熱銷衝破250戶

大型建商看好台南新安平房市，紛紛陸續進駐台南目前最熱區域為雙蛋黃的新安平，而由五期重劃與其延伸的國平重劃區，統稱為「市政新灣區」，既享有市政中心的生活機能，又鄰近國際遊艇城的渡假海灣，已吸引許多南科的中高階主管紛紛選址新安平定居，購地王興富發集團在該區的新推海景宅預售案「愛琴海」，尚未正式公開單週賞屋人潮便湧入100組客戶，三週熱賣衝破250戶，令人矚目的是，除了1/3本地客與南科客外，另外有1/3來自雙北台中的區外客，和1/3日港境外客群置產，都因看好區段位置和其未來增值性而下單；目前廣告主打從訂金到交屋28萬起買2-4房，吸引不少科技新貴、首購、首換買盤搶購。

「愛琴海」本身擁有市政中心、遊艇沙灘、國際飯店、百貨商圈、輕軌捷運等五合一重劃區優勢，位處海景公園第一排的稀有地段，同時讓住戶輕鬆就入手無敵海景，另一側更正面3,700坪的大公園，34層的摩天雙塔規劃，更是目前台南第一高的住宅建築，除了近享海景藍帶、公園綠意外，更能遠眺億載金城、國際遊艇城等永久視野權的富人灣景致，加上獨立式的公設會館規劃，更是首購型產品中罕見的SRC+RC鋼骨建築。

興富發建設董事長鄭志隆表示，台南房市增值力道六都之最，首購需求旺盛，不單本地客搶進場，連北中置產客和港日客都追捧。圖／鄭啟明攝

「愛琴海」銷售鎖定兩種客層，第一種就是首購年輕人，以訂金到交屋28萬起的超低門檻付款條件，入主市政新灣區海灣生活，享受豪宅規格20項豐富公設地獨立式的頂級會館。第二種則是鎖定熟齡換屋族，台南房價相較北部便宜太多，但租金行情卻不低，加上低利率時代，帶動租不如買風潮，讓該案成為投資置產的好標的。且過往許多南部民眾在買房時會選擇透天厝，但現在反而逐漸被新大樓取代，除了打掃較為輕鬆外，全天式的物管服務、保全系統與電梯等，也讓熟齡族能住得更加安心自在。