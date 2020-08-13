本季信義區熱銷指標案 信松廣場8/13盛大開工

近期企業回流台灣佈局，台商資金匯回達1,428億為台股注入活水，迎來30年最具爆發力的新頁，直接受益的正是房地產市場；值得注目的是北市大東區交通及公共建設所共同推動的產業群聚、及新一代購屋族群的崛起，是近期市中心蛋黃區地段熱銷的主因；其中地段、交通、品牌三者都具備亮點的｢信松廣場｣，總銷70億信義區指標案，本季寫下跨區客遍地開花的佳績，並於8月13日吉時正式開工動土。

對雙北房地產價格推升具影響力的首都環狀線，｢東環段｣捎來最新消息已於7月21日由市府宣布完成設計正式啟動，對台北軌道經濟圈的成型，具有重大指標意義；環狀線中的｢東環段｣是串接最多捷運路線的區段，最關鍵效益是將「板南、松山新店、信義淡水」三線所經東區精華地段一次串聯，並與已核定的北環段及南環段銜接，全境整合雙北重要商圈，型塑如同｢東京山手線｣的生活軌道，最大受惠者為位於信義區的松山新站商圈。

成為本季知名建商推案熱區的信義區，特別受到注目的是以紅樹林水岸豪宅聞名的大隱團隊，與李天鐸建築師繼海納川後，再度合作推出｢信松廣場｣；基地正臨松隆路、市中心罕見的30米大型街廓，以22層鋼骨、松山新站廣場第一排地標呈現；基地東鄰近來產業群聚的東區門戶大南港區，四鐵共構、會展經濟、壽險金控總部標地價格屢創新高，南鄰101信義商圈和跨國企業總部，北接年產值4兆的大直內科園區，｢信松廣場｣正處於成長動能十足的交會區。

松山新站4大交通網、串聯未來東環段，並與Citylink日本蔦屋書店共同帶動生活產業的精緻化昇級，更結合101信義商圈累積20年的厚實能量，此地的車站廣場特區正逐步展現全新value，因此｢信松廣場｣成功吸引企業二代、及竹科新創產業族群入主；這一群菁英置產者具備理性特質，有豐富的國際都市居旅經驗、能敏銳察覺交通轉型、生活圈趨勢的改變，地段、品牌、產品的條件兼備才能獲得青睞，以21-58坪規劃堪稱信義區性價比最高的｢信松廣場｣，嗅覺敏銳的買家搶在起漲前出手，精準展現收藏好宅的眼光與實力。

【信松廣場基本資料】