中山金澤捷運景觀都更案　101同等級營造豪宅規格

台北101是台灣最重要的地標，要成為一個摩天大樓地標，不僅要有優越的地理條件，更要有品質優良的營造廠輔佐。當年參與建造台北101的華熊營造，而今將觸角延伸至豪宅市場，以經湛的營造技術打造台北市中山區都更新建案中山金澤，成為今年的指標建案。

台北101在2004年至2010年間締造全世界最高大樓的紀錄，是由日本百年建設集團熊谷組台灣分公司——華熊營造負責建造。熊谷組一向以高水準的施工技術享譽業界，履次受到世界各國政府及業界的肯定、信任與支持，近年更逐步跨足台灣豪宅市場，讓住宅市場也能享受高品質的營造技術。

專業地主全力追求舒適生活

位於台北市雙城街，鄰近晴光商圈的「中山金澤」，大手筆聘請華熊營造建造，成為今年房地產市場的熱門話題。建築界人士指出，華熊營造為品牌大廠，擁有頂尖營造技術，在市場上勝過多家建設公司。更重要的是，優良的施工品質勢必增加建造成本，顯見「中山金澤」對於建築品質有超業界標準的堅持。

「中山金澤」能夠比一般都更案，更願意砸下重本，與該案為台北市少見的自辦都更案有關。該案由森美印鐵瓶蓋廠負責人帶頭整合，其中不乏有建設公司相關，以及設計師背景的地主。有了建築專業人士為後盾，居民又能自發性成立都更會，自然能夠統籌規劃出理想的生活環境。

走過林森北路與民權東路的交叉路口，可見矗立於林森北路上的「中山金澤」，全棟崗石打造的米色外觀，各層樓皆有簡潔雅緻的玻璃陽台，隔一條馬路即面對中山國小，頂樓又可以遠眺圓山大飯店、台北101大樓，是台北市難得的視野寬闊大樓。

晴光商圈週邊機能完善，少有中大坪數新成屋，需求性大。圖／業者提供

「中山金澤」後方又為台北市歷史悠久的晴光商圈。在此居住，既能享受日式低調都會風格，又能享受台式的便利生活，追求舒適生活的理念，是原地主戶的心血之作，也希望能找到有緣人共同居住。

都會家庭追求卓越生活品質

晴光商圈向來以套房產品居多，「中山金澤」一改傳統，以52坪、60坪、72坪等中大坪數為訴求，讓都會家庭也可以住得更舒適順心。許多有意重返中山區居住，以享受市中心便利生活環境的換屋族，或世代在此區居住的消費者，都對此案表達高度興趣。

「中山金澤」基地面積311.87坪，且為雙面臨路的基地，是本區域稀有的高級豪宅。規劃地上18層，地下5層，總計56戶住家、7戶店面、4戶一般事務所，設有坡道平面停車位。休閒設施有接待大廳、空中花園、交誼廳、會議室、信箱區、曬被區，空間規劃縝密，符合現代都會生活所需。

台北市的豪宅市場競爭愈來愈激烈，一般的營造品質已經不能滿足消費者追求精緻與舒適生活的要求，「中山金澤」開風之先，為都更新案的營造品質立下標竿。該案強調高品質的營造技術，不但能讓消費者安心購屋，也可確保未來增質潛力，成為豪宅市場的重要聚焦亮點。