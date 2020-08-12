新竹市區推案黑馬潛力　建林工業未開案就受關注

新冠疫情過後，台灣的軟實力進一步受到重視，寶島的人才豐富，加上厚實的文化底蘊，宜居與便利更顯風采。台灣的半導體產業重鎮新竹，對於高品質的居住需求日益強大，使得新竹市東區成為潛力推案區。

市調機構統計，今年上半年北台灣成屋、預售屋累計推案量有5652.32億元，年減5.5%。雖然推案減少，但隨著疫情趨緩，下半年Ｕ型反彈已成態勢。在資金寬鬆、利率極低的情況下，全年推案量可望攻高上看1.3兆元。住展雜誌研發長何世昌表示，央行急降息和貨幣寬鬆政策激出資金行情，資金瘋狗浪一舉淹沒空頭。縱使不少購屋族此時無法接受房價上漲，但在資金行情威力之下，「天要下雨，娘要嫁人；房價要漲，由不得人」，買氣將大爆發。

高收入族群落地生根 帶動房地產買氣熱度

新增人口常是購屋買氣的重要指標，新竹科學園區的就業機會，正是新竹市房市的主要拉動力。根據內政部統計，新竹縣市2019年人口總增加率皆為正成長，其中新竹縣為12.35%、新竹市為7.08%，在北台灣與桃園市、新北市列為「人口紅利區」。

內政部也統計，全台各縣市6歲以下幼兒占比，新竹市達7.8%，其次為新竹縣7.3%，分居台灣各縣市前兩名，也高於第三名、六都之首的桃園市7.1%，第四和五名分別是台中和台北。與其他縣市相比，新竹縣市房市，因為竹科族群的需求不減，一直相當熱絡。近10年竹科蓬勃發展，穩定的就業機會也帶動購屋需求增溫，加上受惠於竹科所帶動的大量外來人口等新移民，這些高科技人才有高薪產業支撐，也紛紛選擇在此落地生根，故新竹市房市因須求量大，而市中心的位置更是稀有，造成熱度。

根據新竹房地產業者觀察，以往竹科人的新屋居住需求，大多依地緣關係選擇關埔和介壽兩大重劃區。不過，有意追求更便利的生活機能、以及重視子女教育問題的竹科人，一直很關注市中心的新建案。

因此，建林工業在新竹市食品路上即將公開的新案，其鄰近公園，又有八大明星學區的加持 (東園國小、竹蓮國小、建華國中、培英國中、新竹高中、新竹高商、交通大學、清華大學) ，建案還未開案，就已經備受關注，成為推案超級黑馬潛力區。

交通便捷鄰近新竹之肺

建林工業董事長林世文說，建林工業食品路案的基地為原磚窯廠的舊址。在一九五○年代，磚窯廠需倚賴鐵路運輸，該址因鄰近新竹火車站約一公里的距離而設點，在多年之後，能夠在家族祖傳的土地上，將原有的磚窯廠的廠房土地活化使用，建築一座把陽光、空氣、水完美融入生活的新竹地標，正是建林代代相傳的產業輪轉與經驗傳承。

新竹公園為新竹重要地標，且擁國家建設卓越獎。圖／業者提供

磚窯廠原本就與建築產業高度相關，林世文董事長說，他一直研究精進建築材料及建築工法，希望建林工業能為台灣建築業創造新的歷史。該公司在台中市北區推出的新地標豪宅時光織錦，28層雋永的古典建築矗立在台中興進路綠園帶上，就是近期的代表作，讓台中與彰化等地的企業家、中國醫藥大學等鄰近醫院診所的醫師們、鄰近學校的教授老師與家長們，競相入住。

建林工業規劃中的建案，面臨食品路20米道路、綠水路11米道路，鄰近新竹麗池公園、體育場、動物園，前擁國家建設卓越獎的「新竹公園」，後鄰新竹之肺「十八尖山」，新竹公園第一排的廣大綠地為腹地，正是此建案優質居住品質的最大憑藉。建林工業食品路案，雖然還未開案，即在網路論壇造成迴響，此案規劃為結構SRC擎天建築，將成新竹公園地區的重要地標，注定是要倍受關注。