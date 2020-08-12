佳茂黎明觀邸 正八期黎明路首排 全棟雙主臥

「佳茂營建機構」精挑八期完美地段，推出 精工建築「黎明觀邸」，大器打造區域稀有，全棟雙主臥、3衛浴的精品格局，加上零店面純淨均質的社區、50、60坪寬裕3~4房，可供住戶彈性規劃空間，創造豐富居家生活情境。

「黎明觀邸」坐落八期黎明路上，鄰近單元二、三豪宅特區，擁有低密度、低建蔽、低容積的三大優勢，富攬大視野、豪墅群，高綠覆生活，形成「隱富新興聚落」，該區土地行情一路看俏，加上台中捷運綠線即將通車，建設開發不間斷，市場專家就十分看好八期生活機能漸增，將為區域房市增添不少助攻力道，區域價值不可同日而語，未來增值無限。

黎明觀邸彈性規劃空間，創造豐富居家生活情境。圖：業者提供

事實上，台中在地人都知道，八期比七期更適合自住生活，因為綠地更大更亮眼，一次擁有南苑、豐富及豐樂等三個公園，總計萬坪綠地面積，大樹圍繞下的慢活步調，如同台北大安森林公園生活圈，環境閒適靜謐，受高階白領、自營商以及醫師、律師青睞。

現場專案表示，「黎明觀邸」坐擁八期核心區，基地旁擁有學校預定地，鄰近七期市政、新光大遠百熱鬧商圈，加上文心秀泰、好市多、IKEA三大繁華生活圈，南屯國小、萬和國中幸福文教區，驅車中山醫療院區，醫療照護皆便利。

「佳茂營建機構」在地業績卓越，客戶回購率極高，在公設空間規畫使用上也細膩用心，兼具社交、運動、閱讀、親子等特色，詮釋菁英客層精挑細選的完美品味。考量未來電動車科技逐漸普及，「黎明觀邸」擁有全區標配，電動車充電系統，全面規劃停車場內每一個車位，都有自己專屬的「獨立充電系統」，擁有獨立電表，讓您日後選購電動車，也無後顧之憂，使用上更便利。接待會館：河南路‧凱旋路口。 禮賓專線：04-2299-2111。