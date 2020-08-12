買在起漲點 創研逸品開案熱銷7成

台中水湳經貿特區首案「創研逸品」，近鄰逢甲國際商圈，坐擁經貿核心，伴隨著水湳經貿特區建設的開發，現在入主，等於買在起漲點，一開案即熱銷7成。

事實上，深耕大台中房地產逾18年的知名品牌建商「佳茂營建機構」是第一個在水湳經貿特區內推案的知名建商，薪曜廣告總經理莊永智表示，水湳經貿特區，獲得政府兩百多億資金打造，園區擁有近67公頃中央公園，已完工開放，綠美圖、國際會展中心、智慧營運中心，皆在規劃之中，中台灣電影中心，預計在今年完工，多元的教育文化與遊憩空間，提供市民更多休閒選擇，讓生活圈加倍完善，更顯國際化，適合自住兼具保值性，將成為台中下一個10年的重點發展區域。

在交通方面，「創研逸品」5分鐘即上74號，8分鐘直達七期市政，10分鐘上中山高，近期已通車的科湳愛琴橋，串聯中科與水湳經貿特區，更是一大利多，擁有便利交通，同時掌握未來增值潛力。

創研逸品為住戶打造全齡公設空間，舒適宜家。圖：業者提供

莊永智說，「創研逸品」住宅規劃純3房，為0店面的純住宅社區，擁有三面臨路，三面植綠的方正街廓，每個轉折都是風景，氣派迎賓大廳、人文書苑、烹飪教室、健身房、KTV，為住戶打造全齡公設空間，舒適宜家。考量未來電動車科技逐漸普及，「創研逸品」擁有全區標配，電動車充電系統，全面規劃停車場內每一個車位，都有自己專屬的「獨立充電系統」，擁有獨立電表，讓您日後選購電動車，也無後顧之憂，使用上更便利。接待會館在河南路‧凱旋路口。 禮賓專線：04-2299-2111。