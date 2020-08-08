中山堂首排稀有性 吸置產客出手

繼超越101眼界為建築視野的Jade12，到超規格國際酒店寓所Park259後，新美齊集團在台北精華地段又有新作，整合出正對4,800坪台北中山堂扇形廣場、首席第一排廣場視野的全新住宅預售案「新美齊硯」，著眼於見證台灣每個年代重要歷史事件的中山堂所具備的無可取代的特殊立地條件，力邀設計過勤美璞真、碧湖畔，被稱為建築詩人的蘇喻哲操刀設計，一推出就受到市場高度矚目，創造熱銷話題。

專案經理張大成透露，「新美齊硯」買主以置產客群為主力，來客看好外來雙子星第一環將創造的國際商貿生活圈前景，積極出手，更出現一次掃4戶跟一次買入3戶的兩組客戶。據悉，在台北雙子星、北門附近的「中華帝標」每坪租金約在2,000元左右，隨西區門戶計畫開發進程還有成長空間。不僅滿足居住、休憩、工作、國際通勤的需求，也符合保值、置產、傳承等優勢標的。

蘇喻哲設計「新美齊硯」外觀，在主體建築採用與中山堂窯燒磚造外觀相呼應的窯變長形磚，以編織方式鋪排，讓人感受光影律動，產生被時光浸潤的感覺。內部空間則呼應國際都會住宅趨勢，規劃11坪到25坪，每坪開價110~130萬元，套房11~14坪總價落在1,300~1,700萬元間，2房22~25坪總價帶2,300~2,700萬元，機械倉儲車位每個200萬元，訂簽15%、工程款10%、交屋5%，銀貸7成，預計2021年第一季開工，2025年第一季交屋。全案共計77戶住宅、3樓7戶事務所、1~2樓1間店鋪，可售56戶，自今年7月初進場潛銷迄今開案近一個月時間熱銷5成。