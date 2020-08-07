新北市府、冠德簽約啟動環狀線秀朗橋站聯開案 預計2025年完工

首件由新北市政府主辦的新北環狀線秀朗橋站捷運聯合開發案今(7日)舉辦簽約儀式，由新北市長侯友宜、冠德建設公司董事長馬志綱共同主持，正式啟動共構開發計畫，將打造地上20層、地下5層的商辦大樓，預計2025年完工。

新北市長侯友宜表示，新北市政府全力推動新北環狀線土地開發作業，秀朗橋站開發案為新北市府首件自行辦理的捷運土地開發案，經由資格、規格及價格三階段評選程序，冠德建設公司為最優申請人。透過捷運場站開發，創造就業機會，帶動捷運沿線區域經濟發展，打造安居樂業的新北捷運生活圈。

環狀線秀朗橋站土開案模擬空拍示意圖。圖/業者提供

冠德建設董事長馬志綱表示，冠德企業長期致力於發展軌道經濟，累積了豐碩的捷運聯開案經驗與成果，其中更有多個位於新北市，持續推動捷運沿線周邊發展。看準中和、新店產業聚落以及不斷移入的人口，期待秀朗橋站聯合開發案在與新北市政府、捷運工程局的攜手合作下，透過商辦大樓的興建，引入企業及就業人潮，活絡商業活動，推動都市發展。

位於中和區景平路的新北環狀線秀朗橋站，總樓地板面積約13,700坪，將打造地上20層、地下5層的商辦大樓，規劃一般辦公室共246戶、面積為30~90坪可彈性合併使用，並規劃7戶店面，預計2025年完工。