江翠G區首案開賣 新濠一川拚6字頭

江翠北側重劃區近年從單元A~F區，新推案競相登場，非常熱鬧，相對安靜的G區一登場就一鳴驚人，由新濠建設機構董事長蔡家福整合推出的「新濠一川」，打響江北重劃區G區第一炮，規劃22~57坪，宣告每坪60萬元不是問題，並邀請律師公開見證，宣告「真心不二價」的誠信銷售精神。蔡家福指出，「新濠一川」潛銷1個月期間，可售僅90戶，就吸引了300組民眾預約，8月6日正式公開銷售簽約，對於買氣信心十足。

蔡家福分享「新濠一川」的規劃理念表示：新濠建設機構在板橋文化路、雙十路商圈市中心、5.7 公里水岸綠帶第一排，取得田單北街與懷德街201巷口面積近 850 坪的基地，規劃地上26樓、地下4樓，共137戶，戶戶樓高3.6米，設計22、36、50、57坪，高坪效2-4房，由於大漢溪、新店溪、淡水河在「新濠一川」門前匯流，金以容聯合建築師團隊更自我堅持打破框架、挑戰 360 度四向都是正面的百米地標，個案開案價從每坪59萬元均價開始，預計3個月後調價至60萬元，且未來還會繼續上調，預計年底準備動工。

新濠建設機構、富都新機構今年推案，蔡家福表示，包括銷售中的「新濠漾」、「富都新庄」以及新推出的「新濠一川」等，共有百億推案量，明年在麗水街也會有精華案釋出，相當看好後市。

「新濠一川」接待會館外特別規劃「水舞足蹈」廣場，讓兒童開心戲水。圖/業者提供

「新濠一川」邀金以容聯合建築師團隊、結構權威張盈智、設計巧手王勝正、燈光美學袁宗南、園藝巨擘解子建打造。基地鄰近1998年由「大同水上樂園」改建的音樂公園萬坪綠地，接待會館規劃「水舞足蹈」廣場，在公開首日邀請新北市家扶中心的小朋友們前來戲水，共享歡樂仲夏時光，同時捐贈10萬元予新北市家扶中心，期能扶助更多弱勢家庭。