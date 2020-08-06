高資產族指名公園宅 士林萬坪公園景觀傳世豪邸低調吸客

放眼全球名宅聚落，倫敦海德公園、紐約中央公園、日本新宿御苑，皆以座落公園第一排的永久視野、無限棟距為傲。位於士林萬坪中央公園第一排的「川騰仰士林」，正以超越大安森林公園的雄偉樹冠規模，吸引高端客戶注目，潛銷期間已有500組客戶預約鑑賞。

景觀為王 士林萬坪中央公園首排

北市稀缺百米棟距 地段價值無可取代

因城市大型綠地稀缺，公園首排席位更是賣一戶少一戶，其珍貴性使公園宅成為高資產族眼中的房市逸品。盤點台北市各大公園，坐擁萬坪腹地、鄰近捷運、機能完備者，僅有大安森林公園、植物園、碧湖公園等9座，惟周遭新案稀少，且價格高昂。促使士林萬坪中央公園旁新案「川騰仰士林」脫穎而出，吸引嚮往公園景觀、注重生活品質的高端客戶前來換屋。

全球名宅聚落皆環繞公園而生，士林中央公園低調吸客。圖/海宇國際股份有限公司提供

「川騰仰士林」座落士林中央公園－前港公園第一排，更是公園四周唯一座北朝南帝王座向，戶戶擁百米以上永久視野棟距。正對陽明山公園管理所管理具備森林氣度之逾萬坪公園綠海景觀，更可遠眺台北101、圓山飯店、站前新光大樓。壯闊方正基地達810坪，距捷運劍潭站僅600米，約5分鐘可接軌新生高架、重慶北交流道，條件得天獨厚成為士林明日之星。

高端換屋首重 豪邸價值取決於品質

台北101、陶朱隱園指定團隊 日商華熊營造

除地段、景觀條件外，建築品質更是置產關鍵考量，而營造品牌實際上才是決定關鍵，因此「川騰仰士林」重金延攬日本百年品牌熊谷組台灣分公司－華熊營造。華熊營造曾打造台北101、站前新光大樓、世界貿易中心、陶朱隱園等國際級地標，承襲日系職人一絲不苟的謹慎精工，為建築安全奠定穩固磐石。

根據現場專案經理蔡欣展分析，本區暌違16年推出新案，萬坪公園首排的黃金立地、百米視野棟距的優質環境，不僅擄獲區域客芳心，更吸引許多北市核心的高資產族、退休族前來換屋。本案雲集邱垂睿建築師、元佑設計等著名豪宅團隊打造，規劃主力產品為50-100坪，且戶戶皆為面公園景觀大戶，單層雙拼雙電梯高規配置，更有不少客戶希望將整層打通為家族傳世宅永居。

日商華熊營造＋日本住友制震壁，「川騰仰士林」傳世公園豪邸／海宇國際股份有限公司。圖/業者提供

「川騰仰士林」基本資料

投資建設：川騰建設股份有限公司

建築營造：日商熊谷組－華熊營造股份有限公司

建築設計：邱垂睿建築師事務所

建築代銷：海宇國際股份有限公司

基地位置：台北市士林區後港街、後港街134巷口

接待中心：台北市士林區後港街153號

坪數規劃：50-100坪

貴賓專線：02-28285888

預約網站：https://bit.ly/2DJlEGb