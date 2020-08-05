報復性買盤爆發 新莊抗震活氧輕豪宅8周狂賣8成

隨著台灣進入後疫情時代，房市量能再度爆發，受惠於房貸史上最低利、資金浪潮注入房市，激出大量賞屋客及成交數，7月買賣移轉棟數更寫下近五年同期新高。尤其是新莊區「新莊海悅花園」短短8周狂賣8成，產品規劃「豪宅規格、親民價格」，大手筆導入抗震專利結構、活氧潔流系統，造成新莊搶購旋風，並於8/2日舉辦感恩熱銷園遊會，現場吸引超過200位民眾參與。

上新莊自住客甜蜜買點浮現

「新莊海悅花園」8周熱銷8成

根據業者統計，新莊區房市由黑翻紅，受惠於新蘆線、環狀線、機捷三捷優勢、宏匯廣場開幕等重大建設利多，上半年推案量高達近400億，穩坐新北推案冠軍，區域新案銷售紛開紅盤。科達機構董事長、海研建築總經理賴建程分析，相較於副都心、頭前重劃區，新案開價動輒40-50萬，鄰近機捷A5站「新莊海悅花園」開價僅3字頭，且緊鄰上新莊中平幸福、新泰中正路舊有商圈，極優惠開價加上成熟生活機能，不只狂吸新莊、泰山區域客，更有北市居民進場卡位，公開8周即狂賣8成，有望在3個月內宣告完銷。

「新莊海悅花園」熱銷萬歲！夏日園遊會，吸引超過200位民眾熱情參與。圖／業者提供

代銷天王誠意作 豪宅規格打造

抗震專利結構+活氧潔流系統 賣翻了

「新莊海悅花園」為台灣代銷龍頭海悅國際及子公司海研建築共同投資興建，瞄準大台北首購、首換需求，產品規劃3-4房，目前34、38坪房型已接近完銷。建築外觀邀請哈佛建築大師呂建勳操刀，移植信義區豪宅美學，打造新莊建築史上唯一飛簷地標，建築結構採用「ALFA SAFE柱中柱抗震專利工法」，戶戶標配「VAF活氧潔流系統」，可過濾室外PM2.5、紫外線殺菌，排出室內油煙、環境異味。社區規畫零店面純住宅、百坪樹海花園、百坪豪宅公設，並導入地震預警、人臉辨識、梯廳正壓送風等最新科技，擄獲客戶心動買單。

「新莊海悅花園」移植信義區豪宅飛簷，零店面純住宅、百坪樹海花園、百坪豪宅公設。圖／業者提供

「新莊海悅花園」基本資料

投資興建：海悅國際（2348）、海研建築

建築立面：呂建勳建築師事務所

建築規劃：陳朝雄建築師事務所

坪數規劃：27-40坪

建築代銷：海悅國際開發股份有限公司

基地位置：新北市新莊區新泰路、中環路三段

接待會所：新北市新莊區坡雅路8號

貴賓專線：02-29989988

專屬網站：https://bit.ly/3a98gYp