「MML瑪摩麗磁」義大利 超大尺寸薄板磁磚首亮相 預購訂單速破千萬

磁磚市場不斷推陳出新，居家磁磚在技術、材質及視覺表現上均持續進化，消費者對於磁磚的要求與講究已不同以往，而大尺寸磁磚所能呈現的大器、奢華感使其漸漸成為豪宅建案的主流，薄板磁磚易加工的特性更深受不少消費者喜愛。

瑪摩麗磁超大尺寸磁磚，可彰顯出簡約大器的美感，私人豪宅、、新建案、連鎖商業空間都開始使用。圖／業者提供

國際知名磁磚品牌「MML瑪摩麗磁」，近年不斷突破建材業的尺寸與國界限制，今年更首度擴展至市場競爭激烈的義大利，於在地原產、原裝、直輸，成為全球最大尺寸薄板磁磚的供應商之一，而在台中地區，新品項曝光兩周內，就有上百組的來客數，僅預購訂單便迅速突破千萬大關，開出紅盤，顯見大尺寸磁磚的獨特魅力。

MML高品質的水準包括高硬度、高抗折、超低吸水率、抗汙表面等四大特性，已是不少豪宅建商及頂級客層指定選用品牌。 圖／業者提供

備受各界肯定的國際磁磚品牌 連續四年獲世界品牌獎榮譽

瑪摩麗磁已連續四年榮獲世界品牌獎(World Branding awards)殊榮，與愛瑪仕、勞力士、LV、法拉利、Mercedes Benz、BMW等國際品牌齊名，以今年為例，有多達3300個品牌參與此盛事，經由全球消費者投票後，僅有318個品牌得獎，除了產品得具備一定水準，品牌價值也需要消費者的高度肯定。

「MML瑪摩麗磁」是由日本KOWA公司與法國AC&C合作成立，至今已擁有50多年歷史，融合了日本精密工業的精神及法國時尚設計的靈魂，行銷全球百餘國，也被業界稱為「磁磚界的賓士」，更率先推出世界生產計劃，深入世界磁磚五大產區，分析出各產區生產優勢，輔以MML高品質的水準進行設計及生產，包括高硬度、高抗折、超低吸水率、抗汙表面等四大特性，已是不少豪宅建商及頂級客層指定選用品牌。

瑪摩麗磁執行副總黃曜權表示，「MML瑪摩麗磁」自1996年起便深耕台灣磁磚市場，一直走在磁磚市場的前端，持續供應市場最優質、新穎的面材，且有別於一般通路品牌通常會代理多樣品牌，瑪摩麗磁採用單一品牌的經營模式，除了貨源供應穩定，也能透過全球集單生產製造的方式提供極具競爭優勢的價格，更可將產品品質與品牌價值最大化，目前包括MARAZZI、RAGNO、Casa dolce casa等全世界前十大磁磚品牌也都是採用這樣的經營模式，儼然已是目前頂級磁磚品牌的普遍趨勢。

義大利大尺寸薄板磁磚 引領頂級磁磚市場

業務部協理李思慧指出，義大利的磁磚在世界上無論是生產設備或紋路設計皆為業界翹楚，本次引進的大尺寸薄板，除了擁各式豐富紋理及不同面感，如拋光面、仿古面、蛋殼面等，選擇性豐富，且厚度僅6mm，可有效達到建材輕量化，薄板磁磚還可依據不同需求進行各式裁切或拼貼，在施作及後續維護上都相當方便，更能減少接縫，加深空間的延展性，已漸漸成為目前豪宅裝修的主流。

瑪摩麗磁於單一紋路、花色上就有多尺寸、多表面可供選擇，也使建築師與設計師更好發揮。圖／業者提供

此外，噴墨印刷的技術如今已十分完熟，磁磚紋路的效果與石材、木紋差異極小，尺寸部分最大則可提供到120x270cm、160x320cm，彰顯出簡約大器的美感，相當適合建商運用於大廳、商業空間、主題牆等等設計，值得注意的是，一般通路商的貨源有限，且尺寸單一，瑪摩麗磁於單一紋路、花色上就有多尺寸、多表面可供選擇，也使建築師與設計師在建材的挑選及成本考量上有更多彈性。

而瑪摩麗磁超高標準的產品品質，目前已吸引包括北部的「陶朱隱園」、「台北101」；台中的「雙橡園1617」、「台中萬楓酒店」、「頂粵吉品」等案場選用，更是亞太地區中華賓士唯一指定使用的品牌，品質備受各界信賴。