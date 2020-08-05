移居桃園成風潮　台北置產族前進藝文特區

隨著桃園的都市發展，以及後疫情時代的居住新潮流，離開擁擠的台北都會圈，以追求更佳的生活品質，已經成風潮。根據統計，自2019年至2020年6月間，短短18個月的時間，至少有4萬人移居桃園。專家預期，隨著桃園的產業發展日趨繁榮，移居桃園的人會愈來愈多，最好能提前卡位。

根據內政部統計，桃園在從2019年一年半以來，淨遷入（遷入人口減遷出人口）人口達2.4萬人。從全台各地的移入桃園的人口來看，新北有2.7萬人、台北市有1.4萬人遷入桃園，除之之外，台中市有 4,544人居第三，新竹市及高雄縣各有3,000多人，台南、苗栗、彰化也都超過2,000人。

桃園升格後 躍身宜居城市

反觀台北市，人口不斷遷出，除了在2019年遷出2.7萬人，2020年前6個月也移出2.1萬人，已逐漸失去城市的魅力。台北大學不動產與城鄉學系教授彭建文指出，隨著捷運等交通建設更便捷、社會福利改變、人口老化遷居大樓需求增加，加上房價居高不下，在在推升台北巿人口大量遷出。

近年各縣市移居桃園人口排名。資料來源：內政部

針對「台北居、大不易」的現象，房地產家指出，近年台北移居桃園的風潮愈吹愈大，雖然與台北的高房價有關，但更大的原因是，現代人追求生活品質，與其他在老舊的都會區購買僅能屈身的小處所，不如向外尋找更優質的生活品質。

隨著交通便利與北北桃生活圈的成形，居住在桃園與新北，到台北的通勤時間大幅縮減，使得這股移居潮方興未艾。尤其是2014年桃園升格直轄市之後，加上機場捷運、捷運綠線發展逐步到位，許多福利政策比大台北地區更優渥，成為台北市與新北市移居買家的購屋首選。

雙北移居者 首選重居住品質

桃園中正藝文特區，兼具藝文與休閒功能，是桃園宜居城市的指標區域。該區以桃園火車站為起點，從中正路往北3.5公里來到桃園展演中心，規劃整齊的道路，以及宏偉大樓，知名餐飲店家群聚，豪宅群聚，一直受到自雙北移居的中高階買家的青睞。

對於這些重視環境品質的買家而言，難以取代的景觀條件，更是房屋保值的重要考量。近期堪稱是桃園中正藝文特區內最後一塊大基地建案「麗晶花園廣場」，於第2季全新完工，即備受矚目。

該案基地三面臨路，位於新埔六街、同德五街及藝文一街圍起之角地，由麗寶集團福容開發興建，是近期少見1,875坪大基地開發，採SRC鋼骨鋼筋混凝土結構，規劃地上26、27層A、B、C三棟建築，高樓層還裝設160面日本住友制震壁，增加居住舒適度。立面由建築師郭旭原操刀，採圓弧形外觀，並使用GMRC高強度大理石水泥裝飾陽台，整體規畫僅有56、68坪2種產品，挑高3.6米，戶戶3套衛浴，都是雙主臥設計，單層僅有4戶。

公園景觀宅 公設生活機能完善

該案戶戶皆有採光，整體建案面向公園景觀，綠樹成蔭，是少見的公園精品宅。麗晶花園廣場現場專案副理彭俊衡表示，該案主力客群為自營商，其餘不乏航空業從業人員、醫生，多為自住及替二代置產，不少客戶是由泛藝文特區轉進，主要看準建案坪數規劃適中、入手門檻適宜。

為了追求最佳生活品質，社區規劃豐富設施，1樓大廳挑高7米，3樓為近900坪公設會館，規劃獨立電梯進出，有溫水游泳池、高爾夫球模擬室、有重訓器材的健身房、兒童遊戲區、KTV、棋藝室及咖啡廳等。其中，該案為了因應高端工作者的客層屬性，設有高爾夫球練習室，在社區就可以一解揮桿球癮，最是特別。

公設規劃完善，還設有高爾夫球練習室，滿足商務人士的需求。圖／業者提供

藝文特區的生活機能完善，施工中的新市立總圖書館預計將結合商場、電影院，未來的捷運綠線 G10、G11 站外，公車及客運更可直達台北市政府、內湖等地，區內更有多所明星學校，搭配優質的住宅品質，發展潛力極大。