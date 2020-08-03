面湖第一排 上曜建設台南九份子新案未公開先轟動

文/葉圳轍

不是鄰近公園，而是我家就是公園；這是上曜建設即將於台南九份子重劃區推出的新建案，案名都還沒Final，但「我家就是公園」的Slogan，讓該案未公開先轟動；上曜建設副總經理宋育豪接受訪問時表示，該公司董事長張祐銘，每每談到該案的規劃，都有莫名的感動。

宋育豪指出，該建案絕對是面湖(生態湖)第一排，大樓更退縮湖畔20米興建，出門就是綠地、生態湖，如同住在公園裡，配合社區人文化、藝術化、生活化的公共空間規劃，讓回家如同度假、享受愜意人生。

面湖(生態湖)第一排，建案退縮湖畔20米興建，上曜建設台南九份子北基地新案，未公開先轟動；圖為該案合成示意圖。圖/上曜建設提供

台南九份子重劃區是台灣第一座低碳示範社區；全區100多公頃規劃結合生態親水景觀，採低密度開發，除了可享受自然綠意的風光外，每戶必須安裝綠能發電，大型建案包含集合式住宅，更須符合建築銀級綠標章規範。該重劃區未來絕對是全台低碳、宜居的重要指標。

九份子重劃區另一優勢是交通便利、鬧中取靜；該基地位於台南安南區，能夠快速通達國8、國1、國3及安平市政精華區；加上臨近南科、台南科工區，地利之便，能夠迎合台積電、Google…等國際級企業擴大投資台南，所帶動高階科技人才落腳台南的居住需求。因此九份子近二年已成為台南房市新寵，各大建設公司爭相插旗，帶動該區域房地產的榮景。

上曜建設去(2019)年取得九份子重劃區內中央帶狀綠水公園生態湖畔北、南兩塊精華住宅用地(住八)，分別是1,717坪及3,857坪；北基地已著手規劃純SRC鋼骨防震住宅，客群就是鎖定南科及鄰近工業區新貴。

宋育豪說，北基地規劃地上33層、地下6層的輕豪宅，坪數在20~33坪之間，每坪售價22~25萬元，總價約45億元，預計今年第四季推出。

宋育豪強調，該北基地建案有幾項特色，包括：面湖第一排，坐擁5,500坪生態湖、33層區域最高、區域純住宅唯一採SRC鋼骨防震結構、基地對街就是12年一貫國教完全中小學等；加上輕豪宅(坪數小)規劃，建材採一級豪宅使用的品牌與規格 ，環境、設施要讓換屋族及首購族都喜歡，且輕鬆擁有。

上曜原為PU合成皮廠，現任董事長張祐銘團隊入主後，逐漸轉型投入高層豪宅市場開發，近年陸續推出包括「湖美帝堡」、「湖美帝璟」、「帝凡內」、「梅菲爾」等高層建案，銷售成績都很亮眼。

由於營建業營收採完工入帳，受惠「帝凡內」建案今年4月起陸續完工交屋，上曜業績進補，累計上半年營收8.55億元，較去(2019)年同期2.69億元，年增218%，營運可望轉虧為盈。

此外，上曜興建中的兩大建案「梅菲爾」、「湖美帝璟」，預計於明、後年分別完工入帳，加上即將投入開發的台南九分子二塊建案，上述總銷逼近250億元，挹注上曜未來五年業績無虞。

因應九份子重劃區開發案資金需求，上曜董事會上周(30日)也決議發行國內第四次有擔保轉換公司債及第五次無擔保轉換公司債，發行總額分別各4億元，將以詢價圈購方式對外公開承銷；募得款項將作為充實營運資金、償還銀行借款及償還國內第三次有擔保轉換公司債到期本金。