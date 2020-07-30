翰昌機構董事長陳麗鳳榮任國際獅子會台灣總會總監議會議長

國際獅子會台灣總會28日盛大舉行第60、61屆總監議會議長(理事長)交接暨常務理監事、理監事、區成員就職典禮，由翰昌動力行銷董事長陳麗鳳榮任2020-2021年度總監議會議長，包括前副總統吳敦義、內政部長徐國勇都親臨會場表達祝賀之意。

前副總統吳敦義親臨會場祝賀。圖：江富滿

2020-2021年議長陳麗鳳表示，「真善美 點亮台灣」不只是響亮的口號，它更以中華文化奉為《人生幸福指數百分百》的五福價值觀/「福祿壽囍益」，設立「五福服務十傳獅愛」傳善理念，積極的規劃、分層負責，希望全體獅友廣為宣導，植福以祿的信念，開卡做公益，獅友傳善力，為獅子會服務社會八大信條、八大目的的落實，讓台灣社會更美好。她強調，從台灣出發，我們迎向國際化、未來化、數位化、為獅子會的永續傳承而努力，相信國際獅子會台灣總會在2020-2021年度，我們 MD300的全體獅友們一定能再創榮光，讓世界看到台灣，愛上台灣。

內政部長徐國勇頒發當選證書予翰昌機構董事長陳麗鳳。 圖：江富滿

陳麗鳳議長成長在樸實靜謐的南投小鎮，每個天濛濛亮的清晨，早起的居民都能看見有位騎著單車、快速穿梭大街小巷的陽光女孩，舉手一揚，神準地將一份份折疊好的報紙，凌空投放到一家家的騎樓內或陽台上，其實年幼的她並不曉得她已將新知、時事、大小趣聞傳播給了這個如夢初醒的世界…。

歲月如流，這位常認為自己「只是一根小草」的女孩，經過多年在建築業教學相長全心投入的淬煉下，在疾風驟雨中，挺直腰桿、昂首闊步…。她相信掌握住「逆境中求成長」的信念，是邁向「成功」惟一的關鍵。

也因此，陳麗鳳年紀輕輕就創立翰昌機構，進而變成為帶領十家企業集團的董事長，勇奪「北台灣代銷女王」之美譽。陳麗鳳被業界公認為是個活力十足的小女人，做任何事情都拼命，幫助別人也很拼命，這種極富正義感又不拘小節的個性，使得她廣結善緣，得道多助，也讓眾多職場人士為之側目。她為自己編織了一個個有如「仙履奇緣」童話般的境遇，將「神奇」搬上了這個滄桑起伏、捉摸不定的人生舞台。

2003年7月，麗鳳接掌國際獅子會福和會＜會長＞職務，之後相繼擔任會員發展委員會主席，第十分區主席及新會員發展委員會主席、第五專區主席，無論擔任任何職務，陳麗鳳總有創新思維，希望比別人多付出一些，讓每一項公益職務都能發揮到最高效益，為了能夠持續且常態的支持學子閱讀，及關懷社會弱勢團體，陳麗鳳延續了「從學校讀書開始讓愛起飛」的計劃，成立「新北市愛的文化教育推廣協會」,讓事業經營與社服公益結合，鼓勵更多人共同關懷弱勢。

2016年陳麗鳳挟著高人氣，闡揚「承先啟後、歡喜百合」的口號，強調老莊思想「既以為人己愈多，既以與人己愈有」的獨善其身，兼善天下，推己及人的宏觀胸襟，成功榮任國際獅子會300B2區2016-2017年度「總監」之職。

2018年7月，麗鳳議長以卓越的企業經營實績與社會貢獻，榮獲「2018年世界十大傑出華商婦女–第七屆華冠獎」之殊榮，躍升成為世界十大傑出女企業家之一。 2020年的此時此刻之7月，這位在「璀璨陽光中奔跑的女孩」戴著代表著一項項殊榮的桂冠，終能領導全台五萬的全體獅友，登上國際獅子會台灣總會的議長寶座，將自己推向更能為台灣發聲的影響力，更能振臂高呼的「頂峰」。

當年騎著單車投送派報的「陽光女孩」追著陽光、追著一幕幕過往創造的奇蹟，至今，改而投送一張張特製精美鈦金等級的「公益信用卡」。陳麗鳳議長為了實現獅子人道主義，服務社會的宏願，她知道古諺所說的：「風之積也不厚，負大翼也無力。」的相扶相持的大道理，這是一個需要龐大經費的慈善事業，非得靠廣大獅友化做上旋的積層雲，聚集群策群力的推力，產生的強大氣流，助托大鵬鳥已足夠堅強的羽翼，順勢展翅高飛，鵬程萬里。

陳麗鳳以其堅實的信用及「取之於社會、用之於社會」的奉獻理念，終於取得聲名卓著的國營/台灣中小企業銀行認同，將銀行回饋金，專用於前進校園輔青專款帳戶，引領國家孩子向前走的新穎觀念，合作推廣「福獅」及「愛施」公益卡活動。