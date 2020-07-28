中山堂廣場絕版第一排 新美齊硯吸置產客目光

新美齊集團（(2442)）7月推出北市精華區第四宗新案「新美齊硯」，個案因整合了飄香台北65年的「隆記菜飯」而聲名大噪，該案規劃置產型小坪數產品，還未登場就備受矚目，一開案就爆預約熱潮。新美齊日前於股東會中表示，台北土地取得不易，房市當前又屬「總價市場」，當拿到像「新美齊硯」這樣擁有台北雙子星第一環、具國際商貿潛能的黃金地段基地，更需規劃「高機能性」與「高資產靈活度」的小宅，滿足短中長期投資需求，該案一開案就有來自大安、信義和具海外華商背景的資產客跨區置產。

2010年起跨足地產業的上市公司新美齊集團，靠將世界建築的創意DNA輸入大台北都會，推動建築美學，搭配精準選地眼光，10年間迅速竄紅成為一線品牌。

這次，「新美齊硯」一登場就有品牌鐵粉買家，歸功於開發商先前三件馳名台北房市的作品：大安森林公園國際酒店寓所「新美齊PARK259」，創秒殺紀錄，完工後，獲美日歐外商租客追捧，創下北市每坪租金5500元價位，震撼業界；第二案是品牌旗艦首部曲「新美齊Jade 12」，蓋出信義計劃區旁象山綠海首席豪宅，一舉榮獲2019-2020年IPA亞太地區高層建築開發商類五星大獎；第三案更獲40年未在台置產的美國在台協會（AIT）青睞，以11.6億元包棟「新美齊天母AIT」，從結構、耐震係數與資安防護系統，全面達成美國國務院下屬OBO（海外建築業務局）高規格的審查標準。

「新美齊硯」位於總統府博愛特區、台北版澀谷之稱的西門町商圈與站前雙子星黃金三角中心點，資產價值具國際盤潛力。圖／業者提供

新美齊集團北市第四案「新美齊硯」，有「台北雙子星」第一圈開發光環加持，未來有媲美信義計畫區的外商與國際商貿住客需求，基地條件面對中山堂4,800坪廣場永久景觀棟距，地段優勢位處西門町商圈、總統府博愛特區與站前台北雙子星計畫的黃金三角中心點，規劃出11-25坪1-2房，對置產族來說總價好入手、又是區內近5年內完全真空的小坪數置產型產品，是進可攻退可守的趨勢產品。

傳真行銷專案經理張大成表示，「新美齊硯」將1-2房坪效極大化、標配豪宅化，例如四件式衛浴設備，提供小坪數中較少見、可泡澡的浴缸等，都是當前市場罕見，卻已是國際主流趨勢，能滿足北市高端置產客買家和外商租客。