中山金澤　晴光商圈的魅力新案

國內房市從2016年跌到谷底之後，已經逐年微幅成長。全球熱錢積極尋找投資標的，使得黃金地點的房地產成為搶手貨。台北市蛋黃區的房地產新建案，地處市中心的精華區，更成為高資產族群的掌上明珠，深具市場潛力。

對於高資產族群而言，能在熟悉的生活圈中，又有新式的現代高樓，無疑是最佳的生活選擇。中山區晴光商圈附近，白天有傳統市場、夜晚有雙城街成了熱鬧的小型夜市，台北市正中心完善的生活機能，是許多老台北人的生活記憶。

居民自行整合的都更案 追求最佳生活品質

近期於雙城街推案的「中山金澤」，位於台北市中山國小旁，由PGA周簡建築師事務所設計、華熊營造股份有限公司負責營造、建築代銷為鳳梨國際開發有限公司，即是備受矚目的中山區都更案。於2008年劃定為台北市都更區域，2013年經台北市政府核定，並於2020年啟用。

該都更案是由森美印鐵瓶蓋廠負責人帶頭整合，其中的地主不乏有建設公司相關及設計師背景的地主們所組成自辦都更案。為追求建造品質，與規劃心目中理想的生活環境，居民自行成立的都更會，委託台灣建築經理公司營建管理，成為晴光商圈的指標大樓。

華熊營造隸屬於日本株式會社熊谷組，一向以高水準的施工技術享譽業界，在台灣更有兩大代表作，如台灣前後任的第一高樓—新光人壽站前摩天大樓、台北１０１大樓、陶朱隱園等建案。住戶若登上「中山金澤」頂樓，更可以遙望這兩樓大樓，遠眺圓山大飯店，把台北市的美景盡收眼底。華熊營造已經成為台北市新建豪宅的品質保證。

市中心精華區的非套房產品 都會換屋族首選

「中山金澤」現場專案經理張耀天指出，中山區商業繁榮，向來以套房產品居多，惟該案52坪、60坪、72坪的規劃，是該區域內少見的中大坪數，對於換屋族而言，地段、建案、格局、生活機能，都深具吸引力。對於有意回台定居，或是想要追求區域內更優質生活品質的資深居民，更是首選建案。

「中山金澤」基地面積311.87坪，且為雙面臨路的基地，是本區域非常稀有的，建築外觀為全棟崗石打造十分氣派，規劃地上18層，地下5層，總計56戶住家、7戶店面、4戶一般事務所，設有坡道平面停車位。休閒設施有接待大廳、空中花園、交誼廳、會議室、信箱區、曬被區，適合追求空間使用效率的都會族。

「中山金澤」距離中山國小捷運站旁，一站就到雙捷交會的民權西路站，轉乘至台北車站、蘆洲、新莊或信義區都很方便，民權東路沿線公車班次多，開車可上台北橋往三重，沿民權東路可到松山機場、內湖，上新生或建國高架橋都很快速，位處市中心地段。

雙城街推案的「中山金澤」，備受矚目的中山區都更案。圖／業者提供

區內除了有晴光市場外，還有兩家全聯、頂好市場可採買，中山北路、民權東路金融機構、銀行林立，農安街有郵局，在林森北路有台北市聯合醫院林森分院，從生活圈到花博公園約10～15分鐘步行路程，精品名店、高級餐廳皆在步行距離，可說是食衣住行兼具。

北市大樓房價連6漲 即將重返高點

今年房市雖然遇到新冠肺炎疫情利空重擊，市場買氣並未因此退卻，不管是成交量或房價，都是逆勢上揚，並未如外界預期大幅度受挫。根據統計，今年前五月雙北市都更推案量累計約870億元，今年全年都更推案量估計可突破1,500億元歷史新高，位處市中心的中山區更是熱點。專家指出，在超低利率、台商回流投資爆發、銀行放貸意願高等眾多利多支持影響下，房價雖然尚未創新高，但已穩步墊高。

新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，全球熱錢四處流竄，全台房市買氣已明顯回升，加上中美貿易戰推升台商回流，帶動投資置產，台北市精華蛋黃區內的置產客更已開始出籠。台北市中心交通便捷的蛋黃區新式大樓，在低利時代不但能保值，更能抗通膨。