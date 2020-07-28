信義敦南疊交點 東昀昀推李天鐸經典款

信義計畫區入場券每坪行情200萬元起，整體信義區房市均價也都在140萬元以上，大安區敦南遠企生活圈同樣也有每坪150萬的高門檻。但台北房市最不可思議的高CP值價格窪地，卻也出現在信義計劃區和敦南遠企生活圈疊交的捷運六張犁站！三重在地建商東村機構．東禧建設在2代接班後，相中該區是北市「最被低估的蛋黃區」，加上建地稀缺，一旦推出都更後續落成都具有身價飛增的潛力，積極整合推出新案「東昀昀」，作為品牌插旗信義區的代表作，讓民眾在信義區買到日系華熊營造蓋的李天鐸作品，成功創造話題。

「每坪百萬以內，住信義區門牌！每坪百萬以內，買北市李天鐸建築！每坪百萬以內，享信義101與敦南遠企雙商圈捷運宅！每坪百萬以內，請到日系華熊營造蓋SRC結構！」慕樺建築行銷表示，市場認知中這4大條件，任一項在北市精華區內都是單價行情破百萬的事，但預計9月底公開的六張犁捷運宅預售案「東昀昀」，每坪單價不到百萬就能辦到，且建商研擬推出低自備付款方案降低購屋門檻。

正信義企劃區新案幾乎都是200萬俱樂部會員，信義區門牌預售案均價行情也在 120-170萬元間，整個信義區唯獨與敦南遠企商圈交疊的六張犁站生活圈，新案行情還在9字頭相對低點，一有新案推出即吸引置產族目光。圖／業者提供

東村機構．東禧建設看好六張犁生活圈因在大安區、信義區交疊處，房價比所屬的兩大行政區均價行情還低，加上占地2,000坪嘉興公園與富陽生態公園等高綠覆環境，超級蛋黃區內相對親民的價格，吸引了許多科技與金融新貴、精打細算的置產族，與大安信義兩區的二代置產買盤，新血的入駐連帶造就此區的繁華、熱鬧。

「東昀昀」位於敦南信義交匯處，距六張犁站150公尺，基地規模達316坪，對街是六張犁派出所公辦都更案，兩建築量體各自退縮後拉出20米棟距。形成近千坪的全新街廓。開發商力邀豪宅大師李天鐸與日系大廠華熊營造，打造出橄欖綠石材加深格柵的李天鐸建築經典款。個案規劃地上17層，地下4層，擁有一座日式庭院，總計44戶35~65坪房型格局，採SRC鋼骨結構，並以「純住、零店面」拉升社區質感，追求極致的均質住戶品質。