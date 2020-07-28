台中八期核心熟成 捷運通車前趕緊出手

隨著全球QE發酵，在低利時代，市場熱錢湧出追求安全穩健投資標的，支撐不動產穩健交易量；台中最大建設利多—捷運綠線將在年底通車，吸引許多置產家趕在開通前出手，可望坐收一波漲幅，尤其八期重劃區在商圈、綠地、交通發展完善基礎下加乘捷運題材，成了進可攻退可守宜居首選區，以主打3-4房的「登陽豐之丘」為例，就吸引不少菁英家庭，買氣熱絡。

文心南路角地地標 多元公設打造城市心靈山居

「登陽營建機構」過去在八期創造不少經典作品，以封藏多年的文心南路、永春東路角地推出「登陽豐之丘」，全案闊達1100多坪基地面積，彰顯了建築的氣勢價值，成為捷運川流人潮中的地標印象。

「登陽豐之丘」 3D外觀模擬示意圖。 圖／業者提供

未來出捷運站、散步到家，踏入以「城市心靈山居」為訴求的高雅大廳，塵囂立刻消解；風格低調雅致的公共空間，從迎賓廳、交誼廳、閱讀室到媽媽教室都可見到質感設計在細節的用心，為了符合菁英家庭育樂需求，更規劃兒童遊戲室、家教室、瑜伽健身房、視聽室、棋藝室、SPA室，假日不出門也會盡情享受悠閒時光。

「登陽豐之丘」 3D大廳模擬示意圖。 圖／業者提供

文心秀泰、Costco雙商圈 散步看電影享優閒

隨著文心秀泰2018年開幕後，南屯區的消費娛樂型態有了大幅度的改變，從「登陽豐之丘」散步3分鐘距離內，影城、shopping mall、Costco、迪卡儂……育樂採買一應俱全，看電影不必提早一兩小時到場，開演前再從容抵達，美式賣場獨賣品牌想買就買，就近採購更便利。八期棋盤式街道規劃、三大大型公園環抱高綠覆環境，適合傍晚陪孩子親近自然、餐後和另一半牽手散步聊心事，就近享受良好城市規劃帶來的生活情趣，是八期深受隱富族群喜愛的原因。

周邊精華版塊崛起 加速八期核心化

原已近鄰五期、七期高端消費圈的八期在眾星拱月中更具指標性，強化了宜居板塊的稀有性，近年來南側十三期、單元三蓄勢待發，更讓以八期為中心的核心化趨勢顯著提升；也因此，「登陽豐之丘」3-4房格局，成為許多原本就喜歡該區域的菁英家庭，在總價理想範圍內首選標的。

接待中心：台中市南屯區五權西路二段VS益豐路口

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