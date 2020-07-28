總太集團永福地產「洲際Ｗ」挺成家 振興卷三倍變千倍

近年北屯發展蓬勃，房價必定再有一波漲幅，主因有：

一、政府與民間多項重要大型建設，眾星拱月。交通部分，得利於74號道，年底捷運綠線通車營運，通勤勢必更便利。而漢神百貨也將與旗下品牌一同進駐洲際棒球場旁，打造百貨影城商場；好市多北屯分店預計年底營運；而位於14期的台中巨蛋已定案，由日本知名建築師隈研吾操刀，完工後將是台中新地標；另一受矚目的招商案為11期「市31」(錦村市場)BOT案，佔地約2610坪，可作為量販店與購物中心，採買、悠閒生活更多選擇。

二、鄰近佔地254公頃的水湳智慧城，園區內擁有中央公園、綠美圖、水湳轉運中心、國際會展中心等國際建築地標群，發展可期；14期重劃今年將完成配地，許多品牌建商已購地準備推案，未來單價看好突破每坪40萬元，拉抬周遭房市行情。

總太集團永福地產推出「洲際W」，座落漢神百貨第一排、距離市31 BOT案僅500公尺，車程3分鐘即達11期商圈；同時距水湳智慧城、北屯好市多更僅需7分鐘車程，位置極佳！「洲際W」既擁有11期繁華機能，也享有14期願景，近鄰多項建設利多，增值潛力強，可說是北屯的核心地王！

「洲際W」規劃近600坪的獨棟生活會館，46項全齡公設，設計更獲A-Design國際大獎殊榮。圖／業者提供

「洲際W」基地佔地約3114坪，產品規劃27至45坪2至4房。共六棟二十四層樓擎天地標，採分棟管理方式，出入單純。社區同時規劃近600坪的獨棟生活會館，46項全齡公設，設計更獲A-Design國際大獎殊榮，讓住戶皆擁有玩美日常享受。

「洲際W」目前主推五樓以下樹梢景觀戶，同時響應政府振興方案，力挺民眾成家，消費者只要憑1000元振興券，「洲際W」放大千倍，立即折抵100萬元！一戶限折抵乙次，限時限量、錯過不再，歡迎預約賞屋！

接待會館：北屯區崇德十九路與四平路口

貴賓專線：04-2247-8887