新世代質感小宅興起 危老建築拚改建

近年北市市容問題不斷被翻出檯面上討論，許多人認為雜亂無章的老屋占了大部分是主因之一。依據內政部統計資料顯示，台北市的老屋比例為六都之首，高達36.9%，而老屋除了結構性安全的問題之外，更有管線老舊、漏水及外觀髒亂等因素的困擾。因此近年掀起一波老屋改建的風潮，不少建商看準老屋精華地段所帶來的便利優勢，與其地主或屋主談妥後，向政府申請危老建築改建，經過重新翻修整理後，以兼具生活質感與居住安全為目標，打造出符合現代生活的小坪數建案，推出後更吸引許多年輕族群買下作為日後安居之住所。

受到疫情影響，民眾待在家裡的時間增加，擁有一個屬於自己的舒適居家生活，是現代人首要追求目標。隨著時間演進，各世代發展出不同於以往的生活型態，例如隨著小家庭成為主要趨勢，房子大多採兩房兩衛的格局設計，並著重於個體生活的獨立空間等。又或者，單身族群偏好花錢享受一個人的高品質生活，因此「空間適中、地段便利性佳及整體外觀設計」，成為民眾買房的重要參考，也造就了房屋「小坪數、高坪效」之需求成長，此類型的建案值得年輕世代作為首購及換屋之選項。

人文氣息濃厚的北投地區，讓人容易聯想到歷史悠久的文史古蹟，和一旁自然景觀的陽明山與大片綠地植被，可說是享受健康慢活的好所在。由寶程國際物業推出的「翠嶺迴鄉」，坐落於珠海特區的翠嶺路，主打以使用者為主體做規劃設計，不僅零走道、高坪效運用，價格部分更考量新世代經濟能力，訂定在北市房屋市場需求量最大的總價區間(1,500萬上下)。此外，寶程國際物業具備多年物業管理經驗，不只在前期營造率先導入物業管理流程，在把關品質同時，也做好維護及管理。近幾年，寶程的危老重建整合小組專責規劃雙北地區的老屋重建，陸續推動其他地區的小坪數建案，新世代族群未來可持續關注。

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