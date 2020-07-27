文山推新案 遠雄：這裡是北市換屋天堂

「前幾年房市靠重劃區首購走出景氣低檔，去年豪宅迎來貿易戰台商回流潮，今年台北房市將從豪宅換檔，換屋產品全面成為主流！」對比動輒一兩百萬的北市大安、信義區，鄰近的文山木柵房價相對平易，靠著1/2價、1/3價高CP值，買氣反而「惦惦吃三碗公」。遠雄下半年重返文山區推案，在有「文山區金融核心」之稱的「木柵路三段」，推出33-72坪3-4房新案「遠雄晴川」，吸引不少大安、信義區換屋客群高度詢問。

木柵有舒適的生活環境，往返北市中心的公車班次密集，至於開車族可行經信義快速道路，約10多分鐘就能抵達信義計畫區和大安區敦南商圈。文山地區房仲業者就指出，對有「總價考量」的換屋客，文山區房價顯得「高貴不貴」，買市中心22坪小兩房，不如住文山區33坪3房；用蛋黃區35-45坪3房的總價值，能更輕鬆到木柵升等53、72坪大四房。

木柵路三段銀行、餐飲店 、診所、 超商、量販店、 公車站林立，未來還有捷運站增設，是文山區生活機能首屈一指的地段，遠雄文山區第三案 「遠雄晴川」 在此登場，吸引換屋族目光。圖／業者提供

這次遠雄繼十多年前推出「遠雄秀明」、「遠雄日光」兩個讓文山區驚艷整個台北房市目光的大坪數案後，重返文山區，在木柵路三段生活圈推出中坪數戶型預售案「遠雄晴川」，訴求鄰近景美溪畔景色，校園綠地比重高，文教氣息濃厚，生活鬧中取靜，同時擁有文山行政中心、各家銀行、便利超商、全聯超市、大小診所與餐館密集，以及捷運環南線規劃在個案斜對面設置Y2A站點等生活機能。

「遠雄晴川」將於8月初開始預約選戶，僅此一次的早鳥優惠吸引不少北市客換屋族紛紛出籠。「遠雄晴川」全案共計168戶，在木柵路三段上有難得的三面臨路、黃金角地748坪大基地條件，24小時全天候飯店式管理，以規劃凌空百米29層、黃金綠建築的預售新秀之姿，導入雅緻人文風情，日式和洋精工設計，星空品茗室、頂樓城市農夫廣場、人文閱覽室…等多元公設，豐富的公共空間將是線上預售新案少有的最大賣點。

接待中心：文山區木柵路三段81號

預約專線：0800-033-666

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